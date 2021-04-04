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Россия отправит Молдавии помощь – 180 тысяч доз «Спутник V»

04 апреля 2021, 12:50  •  80 • Украина
Российская помощь стала итогом визита в Москву экс-президента Молдовы Игоря Додона
Глава Партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон вернулся из двухдневной поездки в Москву с хорошими новостями. В столице России он встретился с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, обсудив с ним дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Додон обратился с просьбой о продлении беспошлинного экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию, а также попросил о помощи в борьбе с пандемией коронавируса – ситуация в Молдавии выходит из-под контроля.
«‎По итогам моего визита я рад проинформировать жителей Молдовы о том, что российское руководство решило откликнуться на мои просьбы – власти России представят Кишинёву 180 тыс. доз вакцины «Спутник V» как гуманитарную помощь, включая 60 тыс. доз для Приднестровья. Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинёв в ближайшие дни. Кроме того, я проинформировал российских партнёров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством»,
– сообщил глава ПСРМ, вернувшись из Москвы.
По его мнению, этим должна была бы заниматься президент Молдавии Майя Санду, которая в своём отчёте за первые сто дней на посту президента отчиталась о получении помощи из Румынии – 20 тысяч доз вакцины.
«Этими 180 тысячами доз должна была заниматься Майя Санду. Она должна была сесть в самолёт и полететь по миру, просить страны помочь нам с вакцинами, а не сидеть гордо в администрации президента»,
– уверен Игорь Додон.
Что касается роспуска парламента, экс-президент не сомневается – сначала необходимо стабилизировать ситуацию с пандемией в стране, а затем уже говорить о выборах. Вместе с тем он считает – выборы неизбежны и обязательно состоятся, но не ранее осени, чтобы успеть вакцинировать часть населения. Идеальным же вариантом стало бы назначение на этот период полноценного правительства, чтобы стабилизировать ситуацию.
После того, как стало известно о том, что Москва пришлёт гуманитарную помощь – 180 тысяч доз вакцин, президент Молдавии Майя Санду встретилась с главой делегации Евросоюза в Кишинёве Петером Михалко для обсуждения возможности покупки Молдавией у стран ЕС «дополнительных партий вакцины в европейских странах, которые своевременно пополнили свои запасы», сообщает пресс-служба президента Молдовы.
«Надеюсь, что мы найдём такие возможности, и правительство предпримет все необходимые шаги, чтобы получить больше вакцины для наших граждан»,
– отметила Санду.
Соб. корр. ФСК

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