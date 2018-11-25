Россия отомстила за обстрел Алеппо хлором

Россия уничтожила все цели, откуда накануне боевики обстреляли мирные районы Алеппо боевыми снарядами, содержащими, по данным местных СМИ, хлор.

Военно-космические войска России нанесли ответные удары по боевикам в Сирии, уничтожив все цели, откуда они накануне вели обстрел мирных районов города, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в министерстве обороны сообщали об обнаружении огнестрельного оружия в провинции Идлиб, из которых террористы обстреливали жителей сирийского Алеппо.

Напомним, накануне боевики произвели минометный обстрел мирных районов Алеппо - аль-Халидия, аз-Захра и улицу Нил боевыми снарядами, в состав которых, по данным местных информационных изданий, входил хлор.