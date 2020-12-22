Россия отодвинула США в Закавказье - СМИ

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Новой администрации Белого дома посоветовали разрушить влияние Москвы в регионе экономическими методами, например, возродить советскую житницу Карабах

Россия смогла потеснить США и коллективный Запад в Закавказье, когда Москве удалось подписать с Баку и Ереваном мирное соглашение после кровавой пятинедельной войны в Нагорном Карабахе между силами Азербайджана и армянскими бойцами НКР. О разочаровании действиями Вашингтона в регионе поделился в статье для американского издания The National Interest экс-представитель Госдепа при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс Адам Эрели.

По его словам, сейчас оказалось не в моде у западных специалистов по международным отношениям мышление с нулевой суммой в игре.

"Пугающе успешным применением жесткой и мягкой силы России удалось одним махом оттеснить Запад и утвердить себя в качестве незаменимого правителя в регионе", – написал американец.

Он назвал стратегической неудачей для Вашингтона достигнутое Москвой, Баку и Ереваном 9 ноября трехстороннее мирное соглашение. Посредничество России в этой сделке полностью отодвинуло на второй план Минскую группу ОБСЕ, куда входят РФ, Франция и США, и которая ранее управляла конфликтом. Усилия госсекретаря Майка Помпео по прекращению боевых действий оказались бесплодными и подчеркнули ослабление влияния Штатов в регионе, считает автор.

Наибольшую озабоченность у заокеанского эксперта вызывают условия соглашения, предусматривающие присутствие российского военного контингента в Азербайджане. Согласно договоренностям, теперь в Карабахе будут размещены почти две тысячи наших миротворцев, заметил он.

Эрели утверждает, что хотя соглашение о перемирии предусматривает только пятилетнее развертывание российских войск в НКР, которое должно уравновесить уже имеющиеся в Армении войска ВС РФ, мало кто верит, что Кремль планирует оттуда уйти.

Это важно для США, потому что Азербайджан играет ключевую роль в освобождении Европы от ее зависимости от России в отношении 40%-ого и 30%-ого импорта природного газа и сырой нефти соответственно.

"Эта мертвая хватка энергоснабжения членов НАТО представляет собой дамоклов меч, нависающий над альянсом", – убежден американец.

Чтобы защитить свои интересы и интересы своих европейских союзников, Вашингтон должен возобновить участие в делах Кавказа – и для этого администрации избранного президента Джо Байдена необходимо подумать о том, что ее предшественники за последние 20 лет сделали не так.

Минскую группу следует распустить, поскольку ей не удалось ни предотвратить начало новых боевых действий, ни разрешить конфликт, считает автор.

По его мнению, противодействие влиянию Москвы не требует от Вашингтона военного присутствия в регионе. Чтобы ослабить власть России, США должны сосредоточиться на торговле и инвестициях, советует экс-чиновник новым хозяевам Белого дома. Первым делом, предлагает Эрели, нужно возродить житницу Карабаха, которой он славился в советские времена. И у Штатов есть технические возможности для этого, сообщает специалист.

"У США есть время, чтобы спасти свои позиции в регионе. И это предприятие не обязательно должно быть достигнуто с помощью ботинок по земле. Вместо этого Америка может показать, что путь к свободе и безопасности иногда может быть чисто экономическим", – резюмировал соратник Пауэлла и Райс.

