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Россия отличилась, но не там, где нужно: "Мы можем оказаться на обочине"
10 июня 2021, 20:10 • 254 • Политика
Россия отличилась, но не там, где нужно. Наша страна стала единственной из развитых, в которой несколько десятков лет подряд сокращается число учёных. Ситуацию прокомментировал Юрий Пронько: "Мы можем оказаться на обочине".
Россия сдаёт позиции на глобальном рынке научных исследований, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Так, число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными разработчиками в стране и за рубежом, за последние 10 лет уменьшилось на 10%. Доля России в мировых патентных заявках за 10 лет сократилась почти вдвое - с 1,6% до 0,9%.
Эти данные наглядно позволяют оценить технологический потенциал страны. Статистика свидетельствует, что темп технологического обновления в России существенно снизился. Влиятельность нашей науки в наиболее значимых областях также заметно отстаёт от лидеров.
На русские работы пришлось менее 5% глобальных исследований. По этому показателю Россия занимает 26-е место в мире - ниже Польши и Финляндии, а от лидеров - США и Китая - отстаёт в 10-14 раз.
Доля инновационных товаров и услуг в нашей стране составляет всего 6% против 27% в Великобритании, 19% в Германии, 18% в Австрии. Одна из ключевых причин - отток учёных и высококвалифицированных специалистов из России. По данным РАН, за последние 9 лет отток ускорился в 5 раз.
Уже сейчас массовый отъезд учёных и высококвалифицированных специалистов за рубеж играет ключевую роль в катастрофическом сокращении числа исследователей в России. Согласно информации РАН, если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 тысяч учёных, то теперь это уже 70 тысяч.
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