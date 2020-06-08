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Россия открыла внешние границы

08 июня 2020, 15:00  •  23 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждане РФ могут покинуть страну, но по особым причинам
Ситуация в коронавирусом в России стабилизировалась настолько, что правительство решило приоткрыть границы. Об этом на совещании в понедельник, 8 июня, сообщил премьер Михаил Мишустин.
По его словам, в правительство поступило очень много обращений от россиян и граждан других стран, в которых говорилось о необходимости пересечь границу РФ. В связи с тем, что прирост заболеваемости по коронавирусу снизился до 2%, кабмин решил пойти этим людям навстречу.
Согласно распоряжению, подписанному Мишустиным, разрешается выезд из страны россиян, которым необходимо пройти курс лечения за рубежом, есть контракт на работу или учебу, или их близким родственникам, проживающим в другом государстве, нужна помощь и уход.
Соответственно, и в Россию могут приехать иностранцы на лечение или к больным родственникам.
Границы Российской Федерации были закрыты с 30 марта из-за эпидемии коронавируса, напоминает URA.RU.
Ранее на совещании у Мишустина было решено открыть с 1 июля туристические объекты и маршруты в стране. Пропускной режим в Москве снимается уже с 9 июня.

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