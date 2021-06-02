Россия открыла небо для Lufthansa

Российские власти открыли небо для немецкого лоукостера Lufthansa, который начал летать в обход Белоруссии.

Об этом в среду сообщил представитель авиакомпании. По его словам, перевозчик получил от Москвы все необходимые разрешения для того, чтобы выполнять рейсы на территории России.

Мы не ожидаем дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и Петербург, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Lufthansa.

Напомним, что целый ряд европейских компаний отказались летать через территорию Белоруссии после того, как в Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Однако многие из них столкнулись с проблемой при перелёте в Россию. Москва отказалась согласовывать альтернативные маршруты, проходящие в обход Белоруссии, в результате чего некоторые перевозчики были вынуждены отменять и переносить рейсы.

В конце мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомбы в самолёте не оказалось, однако правоохранительные органы задержали основателя NEXTA - Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским.