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Россия открыла небо для Lufthansa

02 июня 2021, 22:25  •  78 • Политика
Российские власти открыли небо для немецкого лоукостера Lufthansa, который начал летать в обход Белоруссии.
Об этом в среду сообщил представитель авиакомпании. По его словам, перевозчик получил от Москвы все необходимые разрешения для того, чтобы выполнять рейсы на территории России.
Мы не ожидаем дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и Петербург, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Lufthansa.
Напомним, что целый ряд европейских компаний отказались летать через территорию Белоруссии после того, как в Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Однако многие из них столкнулись с проблемой при перелёте в Россию. Москва отказалась согласовывать альтернативные маршруты, проходящие в обход Белоруссии, в результате чего некоторые перевозчики были вынуждены отменять и переносить рейсы.
В конце мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомбы в самолёте не оказалось, однако правоохранительные органы задержали основателя NEXTA - Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским.

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