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Россия открыла небо для Lufthansa
02 июня 2021, 22:25 • 78 • Политика
Российские власти открыли небо для немецкого лоукостера Lufthansa, который начал летать в обход Белоруссии.
Об этом в среду сообщил представитель авиакомпании. По его словам, перевозчик получил от Москвы все необходимые разрешения для того, чтобы выполнять рейсы на территории России.
Напомним, что целый ряд европейских компаний отказались летать через территорию Белоруссии после того, как в Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Однако многие из них столкнулись с проблемой при перелёте в Россию. Москва отказалась согласовывать альтернативные маршруты, проходящие в обход Белоруссии, в результате чего некоторые перевозчики были вынуждены отменять и переносить рейсы.
В конце мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомбы в самолёте не оказалось, однако правоохранительные органы задержали основателя NEXTA - Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским.
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