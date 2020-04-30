Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Рус...
Главная / Политика

Россия открыла границы, но не для всех. Опубликованы условия выезда из страны

30 апреля 2020, 10:10  •  186 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором названы условия выезда из страны. Россия открыла границы для тех, у кого есть основания для проживания в другой стране.
В распоряжении сказано, что покидать страну можно только через наземные пункты пропуска. Разрешение действует только для тех, у кого есть второе гражданство или вид на жительство. Основанием для отъезда также может быть "иной действительный документ", который подтверждает право на постоянное проживание за границей.
Сообщается, что пересечь границу России можно будет только один раз.
С 30 марта в России действует запрет пересечения границы через наземные пропускные пункты. Срок действия данного запрета не определён. Те граждане, которые находятся в зарубежных странах, имеют право вернуться на родину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 23:10
"Каким должен быть следующий мэр Москвы?": Политолог рассказал о "сокрушительном поражении" Собянина
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера - звенья одной цепи, уверен Баранец
29 апреля 2020, 23:10
Атаку Чехии на Россию "пахан диктует на уровне НАТО" - Баранец
30 апреля 2020, 05:10
"Новый Нюрнбергский процесс. Если потребуется": Расследование о COVID-19 должна провести Россия - Малофеев
30 апреля 2020, 03:10
Пенсионной реформы было мало. В верхах появилась антинародная "партия карантина"
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера...
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолаборат...
30 апреля 2020, 03:10
"Когда мне вернули телефон мужа, я включила его": Жена умершего от коронави...
30 апреля 2020, 02:05
Монументальные разногласия: как развиваются отношения Москвы и Праги после сноса памя...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 06:10
Украина на стыке цивилизаций: мегахутор против империи
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
26 апреля 2020, 00:10
"Шёл 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски": В Барселоне исполнили… Цоя
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
27 апреля 2020, 12:10
Чума на три прибалтийские хаты – со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.