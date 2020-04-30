Россия открыла границы, но не для всех. Опубликованы условия выезда из страны

В распоряжении сказано, что покидать страну можно только через наземные пункты пропуска. Разрешение действует только для тех, у кого есть второе гражданство или вид на жительство. Основанием для отъезда также может быть "иной действительный документ", который подтверждает право на постоянное проживание за границей.

Сообщается, что пересечь границу России можно будет только один раз.

С 30 марта в России действует запрет пересечения границы через наземные пропускные пункты. Срок действия данного запрета не определён. Те граждане, которые находятся в зарубежных странах, имеют право вернуться на родину.