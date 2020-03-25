Россия открыла границу для граждан СНГ: Эксперт напомнил о политике "сближения"

Правительство решило не распространять ограничение на въезд в Россию на граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данное решение на фоне эпидемии коронавируса прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он отмечает, что пока не ясно, как это будет выглядеть на практике. Потому что далеко не все страны СНГ пользуются одинаковыми возможностями - и приезда в Россию, и по работе в России.

Одно дело - государства Россия - Белоруссия, другое дело - страны ЕАЭС, третье дело - просто страны СНГ. У нас разные … условия, разные правила. Поэтому, как это будет имплементироваться - тоже пока я сказать не могу. Но это далеко не однозначно и не для всех одинаково, - сказал Дмитрий Солонников в интервью Царьграду.

Также он добавил, что ряд отраслей России не могут работать без трудовых мигрантов. Независимо от того, есть кризис или нет кризиса. Поэтому трудовые мигранты всё равно будут появляться, уверен эксперт. Кроме того, есть целый ряд вопросов по приезду родственников и близких родственников.

Если семья проживает давно здесь у нас в России и кто-то - муж, жена, мать, отец должны приехать сюда или уехали в своё государство, ну, тоже вопрос гуманитарный… - поясняет Дмитрий Солонников.

При этом эксперт напомнил, что какое-то время назад было принято решение об упрощённом порядке получения российского гражданства для граждан бывших республик Советского Союза.