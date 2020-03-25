Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
Главная / Политика

Россия открыла границу для граждан СНГ: Эксперт напомнил о политике "сближения"

25 марта 2020, 15:35  •  38 • Политика
Гражданам стран СНГ разрешили въезжать в Россию. "Россия постепенно идёт к тому, что упрощает взаимодействие с независимыми странами - бывшими республиками Советского Союза. И скорее всего, это решение нужно рассматривать в этом ключе", - считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Правительство решило не распространять ограничение на въезд в Россию на граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данное решение на фоне эпидемии коронавируса прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Он отмечает, что пока не ясно, как это будет выглядеть на практике. Потому что далеко не все страны СНГ пользуются одинаковыми возможностями - и приезда в Россию, и по работе в России.
Одно дело - государства Россия - Белоруссия, другое дело - страны ЕАЭС, третье дело - просто страны СНГ. У нас разные … условия, разные правила. Поэтому, как это будет имплементироваться - тоже пока я сказать не могу. Но это далеко не однозначно и не для всех одинаково, - сказал Дмитрий Солонников в интервью Царьграду.
Также он добавил, что ряд отраслей России не могут работать без трудовых мигрантов. Независимо от того, есть кризис или нет кризиса. Поэтому трудовые мигранты всё равно будут появляться, уверен эксперт. Кроме того, есть целый ряд вопросов по приезду родственников и близких родственников.
Если семья проживает давно здесь у нас в России и кто-то - муж, жена, мать, отец должны приехать сюда или уехали в своё государство, ну, тоже вопрос гуманитарный… - поясняет Дмитрий Солонников.
При этом эксперт напомнил, что какое-то время назад было принято решение об упрощённом порядке получения российского гражданства для граждан бывших республик Советского Союза.
На самом деле, Россия постепенно идёт к тому, что упрощает взаимодействие с независимыми странами - бывшими республиками Советского Союза. И скорее всего, это решение нужно рассматривать в этом ключе, - подытожил он.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
25 марта 2020, 11:35
"Ну чтобы нам не в ущерб": Трамп и саудовский принц вступили в нефтяной сговор против России - Politico
25 марта 2020, 01:35
Только Си Цзиньпин и Путин: Почему визит в Коммунарку - это сильно - Чеснаков
25 марта 2020, 11:35
Итальянцы просят "одолжить" Путина: Пока лидеры Европы скупают бумагу, глава России посещает больных - Шафран
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норв...
25 марта 2020, 03:35
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное р...
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в К...
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась еди...
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2020, 06:35
Коронавирус осветил опасности соседства с Украиной
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
21 марта 2020, 09:35
Украина массово закупает автомобили и ставит экспортные рекорды
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
20 марта 2020, 09:35
Закат "актива Сороса" в Украине
21 марта 2020, 15:35
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.