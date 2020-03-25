|
Россия открыла границу для граждан СНГ: Эксперт напомнил о политике "сближения"
25 марта 2020, 15:35 • 38 • Политика
Гражданам стран СНГ разрешили въезжать в Россию. "Россия постепенно идёт к тому, что упрощает взаимодействие с независимыми странами - бывшими республиками Советского Союза. И скорее всего, это решение нужно рассматривать в этом ключе", - считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Правительство решило не распространять ограничение на въезд в Россию на граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данное решение на фоне эпидемии коронавируса прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Он отмечает, что пока не ясно, как это будет выглядеть на практике. Потому что далеко не все страны СНГ пользуются одинаковыми возможностями - и приезда в Россию, и по работе в России.
Также он добавил, что ряд отраслей России не могут работать без трудовых мигрантов. Независимо от того, есть кризис или нет кризиса. Поэтому трудовые мигранты всё равно будут появляться, уверен эксперт. Кроме того, есть целый ряд вопросов по приезду родственников и близких родственников.
При этом эксперт напомнил, что какое-то время назад было принято решение об упрощённом порядке получения российского гражданства для граждан бывших республик Советского Союза.
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 06:35
|
20 марта 2020, 16:35
|
19 марта 2020, 06:35
|
21 марта 2020, 09:35
|
21 марта 2020, 00:35
|
20 марта 2020, 09:35
|
21 марта 2020, 15:35