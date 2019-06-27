Россия «отключила» аэропорт Тель-Авива от GPS. Почему Нетаньяху не обвиняет Путина?

Автор:

Гасанов Камран

Уже три недели главный аэропорт Израиля Бен-Гурион борется с серьёзными помехами, мешающими функционированию системы спутниковой связи GPS (Global Positioning System) и создающими сложности для международных полётов.

Пилоты теряют сигнал GPS

Согласно данным Управления аэропортов Израиля (IAA) и Международной федерации авиационных ассоциаций (IFALPA), рядом с аэропортом Тель-Авива «многие» пилоты потеряли сигнал GPS. Наземные навигационные системы не пострадали, но причинены помехи экипажам самолётов. Источник газеты Haaretz отметил, что нарушения не поставили под угрозу жизни пилотов и пассажиров.

Диспетчеры аэропортов постоянно сопровождали посадку и взлёт лайнеров, а пилотам дали распоряжение выключать систему GPS и пользоваться только альтернативными инструментами навигации. Несмотря на помехи, на сегодняшний день не зарегистрировано ни одной авиакатастрофы.

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Виновата Россия

Доселе причина помех оставалась неизвестна. Но сегодня израильская газета Haaretz вышла с заголовком: «Россия ответственна за нарушения GPS в израильском воздушном пространстве».

Первоисточником такой информации стало подведомственное Армии обороны Израиля радио «Галей ЦАХАЛ». Выступая в его эфире, бывший глава Управления военной разведки Израиля (АМАН) Амос Ядлин выразил уверенность в том, что проблемы с GPS связаны с действиями российской армии на территории соседней Сирии. Отмечалось, что помехи были созданы не только в Тель-Авиве, но и на Кипре.

«Причина нарушений – враждебная атака России», – пишет ультраконсервативное израильское онлайн-издание Israel National News со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».

Израильские силы безопасности полагают, что помехи создают действующие на российской военной базе в Хмеймиме или с борта корабля в Средиземном море системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они работают с целью защиты российских самолётов в северо-западной части Сирии.

Посольство России: «Это фейк»

В настоящее время высокопоставленные лица из Министерства обороны Израиля находятся в одной из стран Европы, где проводят встречу с американскими коллегами для обсуждения нарушений в Бен-Гурионе.

Тем временем обвинения в адрес России наше посольство в Израиле отвергло. Сообщения радио «Галей ЦАХАЛ» об ответственности российских РЭБов назвали ложными.

«Это fake news, которые мы не можем воспринимать всерьёз», – говорится в заявлении дипведомства.

«Мы не можем комментировать эти фейковые новости. Участвовать в их распространении мы также не собираемся», – ответили агентству NEWSru.co.il в посольстве России.

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Израильская армия не боится русских РЭБов?

В ЦАХАЛ отметили, что инцидент касается гражданской авиации и израильские военные помогают с помощью технологий разрешить эту проблему и содействовать свободе навигации. Однако помехи не повлияли на работоспособность Армии обороны Израиля.

«ЦАХАЛ постоянно работает над тем, чтобы обеспечить себе свободу действий и оперативное превосходство в регионе», – говорится в заявлении пресс-службы.

Рассказывая о «русской угрозе», бывший глава израильской разведки Ядлин заметил, что нарушения в работе тель-авивского аэропорта не были целенаправленными, а являются побочным эффектом использования РЭБ.

Установленные в Хмеймиме РЭБы нужны России для борьбы с беспилотниками, которые террористы запускают из провинции Идлиб. В одном из интервью военный эксперт Виктор Мураховский отмечал, что с помощью радиоэлектронной борьбы российские военные лишают БПЛА возможности использовать GPS-навигацию. Некоторые дроны удавалось даже приземлить за пределами охраняемой зоны.

Почему Израиль официально не обвинил Россию?

Инцидент с нарушением работы GPS-систем якобы по вине России не единичен. В марте министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сказал, что у его страны есть доказательства создания Россией помех во время учений НАТО. В ноябре 2018 года Финляндия тоже выразила подозрения о вмешательстве России в работу GPS-сигналов, что отразилось на навигации в Арктике. В апреле американский исследовательский центр по безопасности Center for Advanced Defense (C4ADS) докладывал, что Россия использует радиодезинформацию, чтобы скрывать местонахождение Владимира Путина, включая его визиты в Крым. И якобы из-за этого с 2016 года более 1300 судам пришлось изменить курс следования.

В отличие от скандинавских стран, Тель-Авив отказался от официальных обвинений. Израилю, конечно, не нравится присутствие российских С-400 в Сирии и переданные Башару Асаду С-300, мешающие израильским пилотам залетать в арабскую страну и оттуда бомбить иранские цели. Тем не менее для Израиля сохранение партнёрских отношений (или их видимости) с Россией крайне важно. В Тель-Авиве понимают, что без Владимира Путина они не смогут убедить иранцев отойти на безопасное расстояние или уйти с сирийской территории. И недавняя встреча глав Советов безопасности США, Израиля и России в Иерусалиме лишний раз доказывает, какое значение Биньямин Нетаньяху придаёт нормальным отношениям с Кремлём.