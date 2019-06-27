Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Майдан по-грузински. Хронология событий (Провокатор)
США – Иран: Вероятность войны растёт
Стыдно! СКАНДАЛ у Соловьева: злосчастный украинец СНОВА опростоволосился
«Окружение Зеленского рассматривает это как гипотетическую возможность»: что изв...
Главная / В мире

Россия «отключила» аэропорт Тель-Авива от GPS. Почему Нетаньяху не обвиняет Путина?

27 июня 2019, 21:54  •  84 • В мире
Израильские СМИ назвали Россию виновником нарушения системы связи GPS в аэропорту Бен-Гурион. Против кого работают российские РЭБы и почему Тель-Авив воздержался от официальных обвинений?
Автор:
Гасанов Камран
Уже три недели главный аэропорт Израиля Бен-Гурион борется с серьёзными помехами, мешающими функционированию системы спутниковой связи GPS (Global Positioning System) и создающими сложности для международных полётов.
Пилоты теряют сигнал GPS
Согласно данным Управления аэропортов Израиля (IAA) и Международной федерации авиационных ассоциаций (IFALPA), рядом с аэропортом Тель-Авива «многие» пилоты потеряли сигнал GPS. Наземные навигационные системы не пострадали, но причинены помехи экипажам самолётов. Источник газеты Haaretz отметил, что нарушения не поставили под угрозу жизни пилотов и пассажиров.
Диспетчеры аэропортов постоянно сопровождали посадку и взлёт лайнеров, а пилотам дали распоряжение выключать систему GPS и пользоваться только альтернативными инструментами навигации. Несмотря на помехи, на сегодняшний день не зарегистрировано ни одной авиакатастрофы.
Фото: Skycolors / Shutterstock.com
Виновата Россия
Доселе причина помех оставалась неизвестна. Но сегодня израильская газета Haaretz вышла с заголовком: «Россия ответственна за нарушения GPS в израильском воздушном пространстве».
Первоисточником такой информации стало подведомственное Армии обороны Израиля радио «Галей ЦАХАЛ». Выступая в его эфире, бывший глава Управления военной разведки Израиля (АМАН) Амос Ядлин выразил уверенность в том, что проблемы с GPS связаны с действиями российской армии на территории соседней Сирии. Отмечалось, что помехи были созданы не только в Тель-Авиве, но и на Кипре.
«Причина нарушений – враждебная атака России», – пишет ультраконсервативное израильское онлайн-издание Israel National News со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».
Израильские силы безопасности полагают, что помехи создают действующие на российской военной базе в Хмеймиме или с борта корабля в Средиземном море системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они работают с целью защиты российских самолётов в северо-западной части Сирии.
Посольство России: «Это фейк»
В настоящее время высокопоставленные лица из Министерства обороны Израиля находятся в одной из стран Европы, где проводят встречу с американскими коллегами для обсуждения нарушений в Бен-Гурионе.
Тем временем обвинения в адрес России наше посольство в Израиле отвергло. Сообщения радио «Галей ЦАХАЛ» об ответственности российских РЭБов назвали ложными.
«Это fake news, которые мы не можем воспринимать всерьёз», – говорится в заявлении дипведомства.
«Мы не можем комментировать эти фейковые новости. Участвовать в их распространении мы также не собираемся», – ответили агентству NEWSru.co.il в посольстве России.
Фото: FreshStock / Shutterstock.com
Израильская армия не боится русских РЭБов?
В ЦАХАЛ отметили, что инцидент касается гражданской авиации и израильские военные помогают с помощью технологий разрешить эту проблему и содействовать свободе навигации. Однако помехи не повлияли на работоспособность Армии обороны Израиля.
«ЦАХАЛ постоянно работает над тем, чтобы обеспечить себе свободу действий и оперативное превосходство в регионе», – говорится в заявлении пресс-службы.
Рассказывая о «русской угрозе», бывший глава израильской разведки Ядлин заметил, что нарушения в работе тель-авивского аэропорта не были целенаправленными, а являются побочным эффектом использования РЭБ.
Установленные в Хмеймиме РЭБы нужны России для борьбы с беспилотниками, которые террористы запускают из провинции Идлиб. В одном из интервью военный эксперт Виктор Мураховский отмечал, что с помощью радиоэлектронной борьбы российские военные лишают БПЛА возможности использовать GPS-навигацию. Некоторые дроны удавалось даже приземлить за пределами охраняемой зоны.
Почему Израиль официально не обвинил Россию?
Инцидент с нарушением работы GPS-систем якобы по вине России не единичен. В марте министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сказал, что у его страны есть доказательства создания Россией помех во время учений НАТО. В ноябре 2018 года Финляндия тоже выразила подозрения о вмешательстве России в работу GPS-сигналов, что отразилось на навигации в Арктике. В апреле американский исследовательский центр по безопасности Center for Advanced Defense (C4ADS) докладывал, что Россия использует радиодезинформацию, чтобы скрывать местонахождение Владимира Путина, включая его визиты в Крым. И якобы из-за этого с 2016 года более 1300 судам пришлось изменить курс следования.
В отличие от скандинавских стран, Тель-Авив отказался от официальных обвинений. Израилю, конечно, не нравится присутствие российских С-400 в Сирии и переданные Башару Асаду С-300, мешающие израильским пилотам залетать в арабскую страну и оттуда бомбить иранские цели. Тем не менее для Израиля сохранение партнёрских отношений (или их видимости) с Россией крайне важно. В Тель-Авиве понимают, что без Владимира Путина они не смогут убедить иранцев отойти на безопасное расстояние или уйти с сирийской территории. И недавняя встреча глав Советов безопасности США, Израиля и России в Иерусалиме лишний раз доказывает, какое значение Биньямин Нетаньяху придаёт нормальным отношениям с Кремлём.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
27 июня 2019, 15:24
Дайджест СМИ: Россия снова в ПАСЕ, Европа будет торговать с Ираном, встреча Путина и Трампа на G20
27 июня 2019, 05:39
В Америке стюардесса вмиг прославилась, зачитав рэп на борту самолета
27 июня 2019, 02:24
В США у запрещенного во многих странах Boeing 737 MAX нашли очередную недоделку
27 июня 2019, 12:09
"Поддержим Тбилиси гривной": Саакашвили заманивает украинцев в Грузию вином
26 июня 2019, 23:09
Сессия ПАСЕ в Страсбурге покажет, является ли Россия мазохистской страной
27 июня 2019, 08:54
"Это неправильно - развернуться и уйти": В партии Зеленского не согласились с выходом Украины из ПАСЕ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
23 июня 2019, 17:09
"Продолжение следует": Запрет полётов в Грузию назвали "не концом, а началом" российского ответа
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.