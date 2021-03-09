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Россия отказывается от "квазидокументов": "Повод для ковидной дипломатии"
09 марта 2021, 15:20 • 138 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается от "квазидокументов", а введение сертификатов о вакцинации - очередной повод для активизации "ковидной дипломатии".
По словам Пескова, в связи с введением в Европе сертификатов о вакцинации, в Кремле возобладал по этому поводу "скептический подход".
"Правительственный штаб идею не поддержал. Вместе с тем мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами. Пока окончательного понимания нет, будут ли они унифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми", - прокомментировал представитель Кремля.
По его словам, такая инициатива - повод для активизации "ковидной дипломатии".
"Наш МИД будет в контакте с иностранными визави, чтобы эти вопросы активно обсуждать", - подчеркнул Песков.
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