Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Россия отказывается от "квазидокументов": "Повод для ковидной дипломатии"

09 марта 2021, 15:20  •  138 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается от "квазидокументов", а введение сертификатов о вакцинации - очередной повод для активизации "ковидной дипломатии".
По словам Пескова, в связи с введением в Европе сертификатов о вакцинации, в Кремле возобладал по этому поводу "скептический подход".
"Правительственный штаб идею не поддержал. Вместе с тем мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами. Пока окончательного понимания нет, будут ли они унифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми", - прокомментировал представитель Кремля.
По его словам, такая инициатива - повод для активизации "ковидной дипломатии".
"Наш МИД будет в контакте с иностранными визави, чтобы эти вопросы активно обсуждать", - подчеркнул Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Т...
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
05 марта 2021, 03:10
"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.