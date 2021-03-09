Россия отказывается от "квазидокументов": "Повод для ковидной дипломатии"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается от "квазидокументов", а введение сертификатов о вакцинации - очередной повод для активизации "ковидной дипломатии".

По словам Пескова, в связи с введением в Европе сертификатов о вакцинации, в Кремле возобладал по этому поводу "скептический подход".

"Правительственный штаб идею не поддержал. Вместе с тем мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами. Пока окончательного понимания нет, будут ли они унифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми", - прокомментировал представитель Кремля.

По его словам, такая инициатива - повод для активизации "ковидной дипломатии".

"Наш МИД будет в контакте с иностранными визави, чтобы эти вопросы активно обсуждать", - подчеркнул Песков.