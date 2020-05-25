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Россия откажется от соперничества с Америкой по освоению Луны

25 мая 2020, 18:55  •  81 • Политика
Дмитрий Рогозин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти РФ не должны тратить колоссальные средства на "фантастические идеи", как это делали во времена Советского Союза
России не нужно участвовать в гонке по освоению Луны, пытаясь опередить в ней Соединенные Штаты. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы не должны дергаться так, как реагировал СССР на американскую стратегическую оборонную инициативу (СОИ, или "звездные войны"). Тогда колоссальные деньги были брошены на фантастическую идею, в итоге не реализованную", – цитирует чиновника "Комсомольская правда".
Нынешнюю гонку за освоение Луны он сравнил с предвыборными соревнованиями, которые в США развязали республиканцы и демократы.
Одновременно, подчеркнул Рогозин, наша страна заинтересована в глубоком изучении спутника Земли и в проведении там опытов.
"Мы будем отрабатывать эксперименты, необходимые по астероидам и дальним планетам. Но Луна не является конечной целью". Вместе с тем "Роскосмос" не допустит приватизации Луны", – сообщил глава космического ведомства.
Российская лунная программа для исследований на спутнике Земли стартует в 2021 г. В планах "Роскосмоса" – запуск аппарата "Луна-25". В 2024-2025 годах предполагается отправка "Луны-26" и "Луны-27".
Напомним, NASA в мае 2020 года представило соглашение Artemis Accords с описанием международных правил освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. В частности, в документе введено понятие о "безопасных зонах" вокруг будущих баз на поверхности спутника. Также американцы предложили обмениваться полученными научными данными.
На днях, 15 мая, на своем брифинге NASA официально пригласило "Роскосмос" присоединиться к "Соглашению Артемиды", пишет РИА "Новости". Хотя ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне, к которому предполагалось привлечь Канаду, Японию, АОЭ и Евросоюз. Россию на первых этапах Вашингтон не приглашает.

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