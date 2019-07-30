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Россия отказалась участвовать в конференции по Венесуэле без венесуэльцев

30 июля 2019, 22:54  •  47 • Политика
Россия отказалась участвовать в конференции по Венесуэле без венесуэльцев, которые представляют все имеющиеся политсилы.
Российская сторона приняла решение отказаться от участия в конференции по Венесуэле, которая пройдет в Лиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Дипломаты РФ тщательно взвесили все обстоятельства и пришли к выводу о нецелесообразности своего участия в мероприятии, о чем было уведомлено руководство МИД Перу. Недовольство Москвы связано с тем, что в конференции по "проблемам демократии" не участвуют венесуэльцы, представляющие действующего главу государства Николаса Мадуро и другие политсилы.
Кроме того, переговоры продлятся всего один, чего явно недостаточно для решения кризиса и налаживания внутривенесуэльского диалога. Несмотря на это, Россия по прежнему открыта для переговоров.
"Внешний фон" может существенно осложнить формирование взаимного доверия между сторонами переговоров и их продвижение к взаимоприемлемым решениям силами самих венесуэльцев без деструктивного вмешательства извне”, - указано в заявлении ведомства.

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