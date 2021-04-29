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Россия отказалась терпеть провокации Европы: "То, что сейчас творят чехи"
29 апреля 2021, 13:20 • 218 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна не будет терпеть провокации Европы. В частности не станет терпеть, "то, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, прибалты".
Желание России быть в добрых отношениях не хотят воспринимать ни в США, ни в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что наша страна не станет терпеть европейские провокации.
В частности, Песков обратил внимание на "то, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты".
"Мы не будем этого терпеть", - жёстко высказался представитель Кремля.
Песков отметил, что Россия уже чётко демонстрирует свое отношение к происходящему в Чехии, Болгарии и Прибалтике.
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