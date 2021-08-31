Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины

Постпред России при ООН объяснил отказ поддержать резолюцию США по Афганистану.

Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, почему при голосовании в Совбезе ООН по проекту резолюции по Афганистану страна воздержалась.

Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей,

- заявил дипломат.

Резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Афганистане составили США, Великобритания и Франция. В ней движение "Талибан"* призывают обеспечить безопасный и свободный выезд из страны для иностранцев и афганцев. За проголосовали 13 стран, воздержались Китай и Россия.

По словам Небензи, авторы резолюции СБ "категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацию ИГИЛ* и Исламское движение Восточного Пакистана*".

Россия видит в этом стремление "делить террористов на своих и чужих", передаёт "РИА Новости".

*"Талибан", ИГИЛ, Исламское движение Восточного Пакистана - террористические организации, деятельность которых в России запрещена.