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Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20 • 47 • Политика
Постпред России при ООН объяснил отказ поддержать резолюцию США по Афганистану.
Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, почему при голосовании в Совбезе ООН по проекту резолюции по Афганистану страна воздержалась.
- заявил дипломат.
Резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Афганистане составили США, Великобритания и Франция. В ней движение "Талибан"* призывают обеспечить безопасный и свободный выезд из страны для иностранцев и афганцев. За проголосовали 13 стран, воздержались Китай и Россия.
По словам Небензи, авторы резолюции СБ "категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацию ИГИЛ* и Исламское движение Восточного Пакистана*".
Россия видит в этом стремление "делить террористов на своих и чужих", передаёт "РИА Новости".
*"Талибан", ИГИЛ, Исламское движение Восточного Пакистана - террористические организации, деятельность которых в России запрещена.
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