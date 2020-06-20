Россия отказалась платить акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов. Суд Нидерландов принял жалобу Москвы

Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях, - говорится в официальном сообщении ведомства.

В своей жалобе Россия, отказавшаяся платить акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов, указывает на многочисленные юридические ошибки, которые были допущены Апелляционным судом. Российские юристы также обратили внимание на то, что суд Гааги отказался принимать во внимание доказательства факта мошенничества со стороны бывших владельцев нефтяной компании. Кроме того, приговор суда противоречит публичному порядку Нидерландов и Евросоюза.

Напомним, что разбирательство по делу ЮКОСа продолжается с 2005 года. В 2014 году Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 50 млрд долларов (впоследствии эта сумма выросла до 57 млрд за счёт пени). Экс-владельцы компании уже начали требовать ареста российских активов в счёт уплаты, однако данный процесс был заморожен в 2016 году. Окружной суд Гааги постановил, что арест не может быть произведён, пока не будет рассмотрена российская апелляция.