Россия отказалась использовать РЛС "Балхаш" для раннего предупреждения ракетного нападения

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Казахстана об условиях передачи казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении", - говорится в правительственном постановлении, которое в понедельник было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отметим, что узел "Балхаш" включает в себя РЛС, которая до недавнего момента использовалась Россией для ракетного предупреждения и контроля космического пространства. Альтернативой "Балхашу" стала новая РЛС "Воронеж-М", которую недавно построили под Орском.

Ранее заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов сравнил характеристики американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и российского С-400. Результат оказался не в пользу американцев. Он отметил, что Patriot является устаревшим оружием и практически по всем параметрам проигрывает С-400.