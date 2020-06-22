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Россия отказалась использовать РЛС "Балхаш" для раннего предупреждения ракетного нападения
22 июня 2020, 17:00 • 126 • Политика
Российские власти решили денонсировать договор с Казахстаном об использовании радиолокационной станции "Балхаш" в системе раннего предупреждения о ракетном нападении. Соответствующий документ в понедельник подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отметим, что узел "Балхаш" включает в себя РЛС, которая до недавнего момента использовалась Россией для ракетного предупреждения и контроля космического пространства. Альтернативой "Балхашу" стала новая РЛС "Воронеж-М", которую недавно построили под Орском.
Ранее заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов сравнил характеристики американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и российского С-400. Результат оказался не в пользу американцев. Он отметил, что Patriot является устаревшим оружием и практически по всем параметрам проигрывает С-400.
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