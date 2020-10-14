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Россия отказалась делать США "предвыборный подарок": "Не потому, что мы против..."

14 октября 2020, 13:00  •  70 • Политика
Россия отказалась делать США "предвыборный подарок" по СНВ-3. В МИД РФ пояснили, что наша страна не согласится на заморозку ядерных арсеналов в обмен на продление договора СНВ-3: "Не потому, что мы против..."
Предложение США по заморозке ядерных арсеналов России в качестве непременного условия немедленного продления договора по СНВ неприемлемо для РФ - об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что такая позиция партнёров Кремлю известна давно, но с ней в России не согласны, поскольку она не отвечает принципу комплексного подхода.
"Не потому, что мы против заморозки, а потому, что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, надо заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной - системой, которую США создают, надо заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении", - пояснил Рябков.
Замглавы МИД также добавил, что "подарка" Соединённым Штатам к президентским выборам в Москве делать не собираются.
"Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чём они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат", - сказал Рябков.
Напомним, ранее в США заявили, что достигли "принципиального" соглашения по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон готов "уже завтра" подписать документ, если Москва согласится на взаимную заморозку ядерных арсеналов.
Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое,
- объявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли во время выступления в Вашингтоне.
При этом без подвоха, как всегда, не обошлось. Биллингсли уточнил, что "заморозка" должна включать в себя тактические носители ядерных боеголовок. Вероятно, имеется в виду новейшее российское гиперзвуковое и другое оружие, способное нести на себе ядерный заряд. Кроме того, США хотят сформулировать договор таким образом, чтобы его пункты можно было распространить на Китай.

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