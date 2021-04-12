Россия отказала Украине

Россия не раз опровергала информацию о размещении своих военных сил в Донбассе, но Киев заявил, что она не дала ответа. Также МИД Украины обвиняет Москву в неисполнении Минских соглашений. Об этом говорится на официальном сайте дипведомства.

Украина потребовала отвести с украинской границы войска и дать разъяснения по поводу увеличения роста военного присутствия, письмо об этом опубликовано на сайте МИД Украины. Россия не раз говорила, что её армии в Донбассе нет, но Киев, похоже, слышать не хочет.

"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности", - написано на сайте дипведомства.

По мнению украинцев Россия якобы проигнорировала Венский договор, что означает, что это подтверждает намерения "продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".

МИД Украины потребовал "прекратить военную риторику" и "добросовестно выполнять условия Венского договора ОБСЕ и Минских соглашений.

Ранее появилась информация о перемещении военной техники по территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения войск по собственной территории никому не угрожают.