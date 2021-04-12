Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Главная / Политика

Россия отказала Украине

12 апреля 2021, 13:20  •  91 • Политика
Россия не раз опровергала информацию о размещении своих военных сил в Донбассе, но Киев заявил, что она не дала ответа. Также МИД Украины обвиняет Москву в неисполнении Минских соглашений. Об этом говорится на официальном сайте дипведомства.
Украина потребовала отвести с украинской границы войска и дать разъяснения по поводу увеличения роста военного присутствия, письмо об этом опубликовано на сайте МИД Украины. Россия не раз говорила, что её армии в Донбассе нет, но Киев, похоже, слышать не хочет.
"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности", - написано на сайте дипведомства.
По мнению украинцев Россия якобы проигнорировала Венский договор, что означает, что это подтверждает намерения "продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".
МИД Украины потребовал "прекратить военную риторику" и "добросовестно выполнять условия Венского договора ОБСЕ и Минских соглашений.
Ранее появилась информация о перемещении военной техники по территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения войск по собственной территории никому не угрожают.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушени...
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
06 апреля 2021, 16:10
Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.