Россия отбила у США союзника? Эр-Рияд готов обменять американские Patriot на русские "Абаканы" - СМИ

Эр-Рияд готов обменять американские ЗРК Patriot на русские "Абаканы", сообщают СМИ. Власти страны проявляют интерес к продуктам ВПК России в условиях постоянных обстрелов из Йемена. Россия отбила у США главного союзника в Персидском заливе?

Саудовская Аравия рассматривает возможность заменить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на русские "Абаканы", которые являются единственными в мире системами, способными сбивать высокоскоростные высотные цели с баллистическими траекториями.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источники, Москва и Эр-Рияд уже провели несколько переговоров по заключению контракта. Интерес к "Абаканам" возник не случайно. Саудовская Аравия регулярно подвергается ракетным обстрелам йеменских повстанцев-хуситов, поскольку поддерживает правительственные силы в гражданской войне.

А Patriot получили неоднозначную репутацию. В 2019 году американские комплексы не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки хуситов.

Отметим, что если контракт будет подписан, то Саудовская Аравия станет вторым американским союзником, который приобретёт русское оружие. Ранее Турция заключила с Россией соглашение на покупку ЗРК С-400. За это США ввели против страны санкции и заморозили поставку истребителей F-35.