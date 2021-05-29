«Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии»: как в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко

Владимир Путин провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры лидеров состоялись в сочинской резиденции главы российского государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. В ходе беседы Путин также прокомментировал недавние события вокруг экстренной посадки в Минске самолёта Ryanair, назвав их «очередным витком» и «всплеском эмоций».

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко длились более пяти часов. Встреча состоялась в сочинской резиденции главы российского государства Бочаров Ручей.

Путин в ходе беседы с назвал события вокруг Белоруссии после посадки в Минске самолёта Ryanair очередным «витком».

«Спасибо, что приехали, как договаривались... об этом ещё до очередного витка», — сказал Путин в начале встречи.

Лукашенко, в свою очередь, продолжил его фразу: «Всплеска эмоций». «Да, и всплеска эмоций», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. В департаменте по авиации Минтранса Белоруссии тогда сообщили, что на электронную почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение, в котором содержалась угроза минирования авиалайнера.

В ходе дальнейшей беседы с Лукашенко Путин ещё раз обратился к теме лайнера, напомнив о событиях 2013 года, участником которых стал президент Боливии Эво Моралес. Таким образом российский президент прокомментировал намерения Лукашенко предоставить ему новые данные о ситуации, связанной с посадкой борта Ryanair в Минске.

Напомним, в 2013 году самолёт боливийского лидера был вынужден приземлиться в аэропорту Вены после того, как несколько европейских государств закрыли для него своё воздушное пространство.

Поводом стали подозрения в том, что на борту Моралеса может находиться бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден. Сам боливийский лидер ранее в прямом эфире RT заявил, что рассмотрит вопрос о предоставлении политического убежища Сноудену, если такой запрос поступит.

«Самолёт президента Боливии в своё время посадили, президента вывели из самолёта — и ничего, тишина», — отметил Путин в беседе с Лукашенко.

Торгово-экономическое взаимодействие

Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в разных сферах. Путин отметил, что Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии.

«Мы наблюдаем значительный рост товарооборота — 18,4 процента. И это хорошая тенденция, важно её сохранить при активной работе правительства, сейчас наш председатель правительства как раз в Минске находится», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что в июне состоится промышленный пуск первого блока атомной электростанции (БелАЭС). Как подчеркнул российский президент, это «ещё один хороший пример нашего сотрудничества».

Путин также напомнил о вопросах совместной работы по строительству Союзного государства. По его словам, активность в этом направлении идёт «спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России».

«Эта работа уже даёт конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет», — сказал Путин.

С начала 2021 года белорусский лидер трижды посещал Россию. 22 апреля состоялся визит белорусского лидера в Москву, в ходе которого также состоялась его встреча с Путиным. Президенты беседовали около четырёх часов.

Как рассказал позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко обсуждали вопросы экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией, в частности, промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях.

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Ещё одна встреча двух лидеров состоялась 22 февраля в Сочи. Путин тогда подчеркнул, что Москва и Минск находятся в постоянном контакте, сохраняя партнёрские отношение на высоком уровне.

В ходе февральской встречи Путин и Лукашенко обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, совместных энергетических проектов, а также культурное взаимодействие между двумя странами. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь экономике республики и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, отметив, что российская вакцина от COVID-19 является самой эффективной в мире.