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Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

28 апреля 2020, 20:10  •  41 • В мире
Россия ограничила продажу пшеницы до конца июня, несмотря на наличие спроса со стороны ключевых покупателей. В публикации Bloomberg говорится, что введённые ограничения могут дезорганизовать поведение на глобальном рынке продовольствия.
Bloomberg отметил момент с ограничением международных поставок зерна из России. Авторы публикации отмечают, что, несмотря на приостановку до конца июня, это может вызвать дисбаланс в глобальной торговле.
При этом, как ранее сообщали в Минсельхозе, по завершении квоты в 7 млн тонн экспорт зерна был ограничен. Россия перестала вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу.
Ограничительные меры позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны, отметили в министерстве.
Однако в Bloomberg предпочли укорить Москву за это - мол, данные действия ведут к дезорганизации рынка и вообще являются "продовольственным национализмом". При этом, говорится в публикации, российское зерно было крайне выгодным для стран-покупателей из-за слабеющего рубля.
В ООН и Евросоюзе также предпочли высказаться по данному поводу, отметив, что сейчас снова возрастает риск общественных и политических беспорядков, так как пандемия усиливает недовольство. Они призвали не принимать необоснованные меры, которые могут навредить продовольственной безопасности и вызвать рост цен.
При этом, несмотря на упрёки, ограничения РФ выгодны поставщикам из ЕС и США, которые смогут увеличить продажи для стран-заинтересантов, говорится в публикации.

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