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Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки

19 апреля 2021, 06:40  •  44 • Политика
Россия оставит всего пять чешских дипломатов. Остальные 20 сотрудников иностранного посольства обязаны покинуть нашу страну в течение суток. Таким образом Москва ответила на необоснованный антирусский выпад Праги.
Ранее представители Чехии на официальном уровне выдвинули русским обвинения, заявив, что взрыв на складах в деревне Врбетице в 2014 году устроили... Александр Петров и Руслан Боширов. Прага выслала 18 русских дипломатов.
Реакция России стала зеркальным ответом на демарш Праги. Не исключено, что посольство Чехии в Москве может прекратить свою работу из-за дефицита сотрудников.
По словам главы международного отдела администрации чешского президента Рудольфа Йиндрака, после высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов.
По словам Йиндрака, Россию покинет "вся политическая часть" чешской дипломатии. При этом он посетовал на то, что чехам дали всего 24 часа на то, чтобы покинуть Россию, в то время как в Чехии русским дипломатам дали 48 часов.

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