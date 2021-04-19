Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки

Россия оставит всего пять чешских дипломатов. Остальные 20 сотрудников иностранного посольства обязаны покинуть нашу страну в течение суток. Таким образом Москва ответила на необоснованный антирусский выпад Праги.

Ранее представители Чехии на официальном уровне выдвинули русским обвинения, заявив, что взрыв на складах в деревне Врбетице в 2014 году устроили... Александр Петров и Руслан Боширов. Прага выслала 18 русских дипломатов.

Реакция России стала зеркальным ответом на демарш Праги. Не исключено, что посольство Чехии в Москве может прекратить свою работу из-за дефицита сотрудников.

По словам главы международного отдела администрации чешского президента Рудольфа Йиндрака, после высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов.

По словам Йиндрака, Россию покинет "вся политическая часть" чешской дипломатии. При этом он посетовал на то, что чехам дали всего 24 часа на то, чтобы покинуть Россию, в то время как в Чехии русским дипломатам дали 48 часов.