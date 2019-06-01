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Россия оставила Украину без бензина и угля с оговорками

01 июня 2019, 15:24  •  127 • Политика
С 1 июня 2019 года Россия приостанавливает поставки бензина и угля на Украину. Однако был сделан ряд оговорок.
С 1 июня вступило в официальную силу постановление правительства России, согласно которому вводится запрет на поставки угля, нефтепродуктов, масел и топлива на территорию Украины.
Как указано в документе, санкции затронут каменный уголь, брикеты, бурый уголь, кокс и другие виды топлива. Что касается прямогонного и товарного бензина, дизельного топлива, пропана, бутана и ряда других категорий сжиженного газа, то их поставки возможны только на основании согласия Минэкономразвития РФ.
Кроме того, ведомство подготовило список компаний, которые могут рассчитывать на получение временных разрешений. Документы и объёмы поставок будут пересматриваться на ежемесячной основе.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк указал на то, что ограничения со стороны Москвы могут нанести серьезный удар по украинской экономике, так как 40% дизельного топлива поступают от российской стороны.

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