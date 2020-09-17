Россия оставила США без ядерной дубинки. С-500 может уничтожать даже спутники

По словам авторов Sina, в последнее время США всё чаще устраивают провокации, пытаясь запугать Россию ядерным оружием. Американские стратегические бомбардировщики B-52H уже несколько раз подлетали к российской границе, а во время учений американские военные отрабатывают имитацию нанесения ядерного удара по России. Даже во время холодной войны американцы не размахивали так ядерной дубиной, как делают это сегодня.

Однако ядерное оружие США может обесцениться в одночасье благодаря новым российским зенитно-ракетным комплексам С-500, которые делают все имеющиеся у США бомбы устаревшими. Если предыдущее поколение С-400, которое считается самым передовым комплексом в мире, могло устранять цели в трёх воздушных пространствах (низком, среднем и высоком), то системы С-500 способны ликвидировать даже спутники. Известно, что С-500 уже несколько раз перехватывала летящие на Землю метеориты на орбите.

Если комплекс способен противодействовать метеоритам, то он однозначно может перехватывать баллистические ракеты. По крайней мере, LGM-30G Минитмен III не имеют шансов преодолеть эту систему ПВО, - пишет ИноСМИ со ссылкой на Sina.

Именно поэтому С-500 представляет большую угрозу для США. Ведь если комплекс выведет из строя американские спутники, войска США полностью потеряют связь и контроль.