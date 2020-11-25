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Россия останется вне зоны разногласий Трампа и Байдена - политолог США

25 ноября 2020, 15:25  •  57 • Политика
Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/www.globallookpress.com
Трамп уйдет – проблемы между Москвой и Вашингтоном останутся
Со сменой власти в США росийско-американские отношения особо не изменятся, поскольку раздражители останутся прежними. На это указал профессор Школы политики и госуправления Университета Джорджа Мейсона Марк Н. Кац.
Он отмечает, что сейчас Джо Байден делает заявления, которые кардинально расходятся с курсом Дональда Трампа. Например, о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или возвращении США в Договор по открытому небу (ДОН).
Однако Трамп отказался подписывать СНВ из-за Китая, который наращивает ракетные вооружения, но не хочет ограничивать себя международными обязательствами. Поэтому, даже если Байден на какое-то время и продлит СНВ-3, "США и России придется искать общий подход к решению проблемы растущего ядерного потенциала КНР", отмечает американский политолог.
Из Договора по открытому небу и ДРСМД Вашингтон вышел из-за нарушений российской стороны.
"Выход из этих договоров, возможно, не был эффективным средством влияния на политику России, но США не смогут вновь присоединиться к ним без какого-либо обеспечения соблюдения Москвой их условий",
– приводит мнение эксперта RealClearDefence. Неизбежными останутся и другие раздражители: "поддержка Россией антиамериканских авторитарных режимов в Иране, Северной Корее, Кубе и Венесуэле", "военное вмешательство РФ в ситуации на Украине, в Грузии, Сирии, Ливии", с одной стороны, и антироссийские санкции США, с другой.
Несмотря на все разногласия, в отношении России действующий и избранный президента США имеют схожие взгляды. Что касается Москвы, то, хотя Трамп и стал для нее разочарованием, приветствовать избрание Байдена она тоже не может, заключает американский политолог.
Ранее Джо Байден заявил, что после инаугурации намерен первый делом отменить несколько решений, принятых Трампом.

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