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Россия останется без поддержки Китая в войне с Украиной – SCMP

13 декабря 2021, 14:55  •  250 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Власти КНР не рискнут собственными интересами даже ради стратегического партнера
Пекин не решится выступить на стороне Москвы в случае обострения ее конфликта с Киевом. Он предпочтет соблюсти нейтралитет, пытаясь усидеть на двух стульях, считают аналитики, опрошенные гонконгским изданием South China Morning Post (SCMP).
По мнению эксперта по международным отношениям Китайского народного университета Вана Ивэя, украинский кризис – это разборки России и Европы, и Китаю нет смысла вмешиваться в эту "игру мускулов".
"У Китая есть интересы в Европе, поэтому он хочет сохранить с ней хорошие отношения. Также у него довольно хорошие связи с Киевом. Так что вряд ли Пекин займет сторону Москвы",
– приводит издание слова эксперта.
Китай всегда старается придерживаться дипломатического принципа невмешательства, напомнил сотрудник Института международных отношений Китайской академии общественных наук Лю Вэйдун. Поэтому максимум, что может сделать Пекин в случае военного конфликта Москвы и Киева – это призвать к урегулированию с помощью международных площадок типа ООН. Вмешиваться же в войну у Китая нет ни желания, ни военного потенциала.
"Если встать на сторону Москвы или Киева, это в итоге нанесет ущерб интересам Пекина",
– пояснил Лю Вэйдун. Впрочем, он вообще не верит, что вокруг Украины разразится серьезный кризис, в который могут вмешаться даже США. По его мнению, заявления Вашингтона о готовности отправить войска в Европу – пустая риторика, так как американцы против новых войн, от которых США не получат прямой выгоды.
Россия, по мнению директора Центра российских и среднеазиатских исследований Фэн Юйцзюнь, тоже не собирается нападать на Украину. Он думает, что размещение российских войск около границы – это просто сигнал Западу о том, что не стоит принимать Украины в НАТО. 
Ранее в Москве заявили, что ждут от США и НАТО юридических гарантий безопасности. В противном случае начнется новый виток конфронтации, сравнимый с Карибским кризисом.
О том, что Россия и Китай вышли на новый уровень партнерства, расширив взаимодействие в области обороны, ранее сообщили в военном ведомстве КНР. Комментируя это, зарубежные аналитики назвали происходящее "просчетом США", которые своими действиями сблизили основных противников.

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