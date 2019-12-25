Россия осталась в плюсе: Козак посчитал 3-миллиардную "газовую" выплату Украине "каплей в море"

То, что российскому "Газпрому" предстоит выплатить 2,9 миллиарда долларов Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, - это "капля в море" по сравнению с потенциальными рисками для России. Эти слова вице-премьера России Дмитрия Козака прозвучали в его интервью телеканалу "Россия 24".

Предсказать, кто и насколько выиграл в этой ситуации, не может сегодня ни Украина, ни Россия, отметил Козак. "Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России, - сказал в интервью Дмитрий Козак. - Эти суммы были бы намного выше". То есть фактически Россия оказалась в плюсе, передает телеканал "360".

Напомним, ранее стало известно, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит три миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов. Как подчеркнул Козак, соглашение было взаимоприемлемым и выгодным для всех сторон. Он также прокомментировал, что выплату "Газпромом" в пользу Украины около трёх миллиардов долларов нельзя назвать уступкой.