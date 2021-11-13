Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?

Власти России остались в недоумении после демарша Украины, США и ЕС в ООН. Запад демонстрирует всему миру, что, как и Киев, поддерживает нацизм.

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Украины и США проголосовать против предложенной Москвой резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Страны ЕС тоже заняли странную позицию - они воздержались от голосования. В МИД признались, что подобное поведение Запада вызывает у России недоумение и сожаление.

Надеемся, что одобрение резолюции пошлёт чёткий сигнал странам, в которых назрела необходимость принятия самых решительных мер по борьбе с попытками героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов,

- говорится в сообщении.

Таким образом, русские дипломаты намекнули на Украину, где сотрудничавшие с нацистской Германией националисты возведены в ранг национальных героев. Так, например, в прошлом году власти Ивано-Франковска устроили торжественные похороны умершему ветерану дивизии СС "Галичина". А Киев сделал слоган коллаборантов официальным приветствием на Украине.