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Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?

13 ноября 2021, 18:30  •  135 • Политика
Власти России остались в недоумении после демарша Украины, США и ЕС в ООН. Запад демонстрирует всему миру, что, как и Киев, поддерживает нацизм.
Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Украины и США проголосовать против предложенной Москвой резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Страны ЕС тоже заняли странную позицию - они воздержались от голосования. В МИД признались, что подобное поведение Запада вызывает у России недоумение и сожаление.
Надеемся, что одобрение резолюции пошлёт чёткий сигнал странам, в которых назрела необходимость принятия самых решительных мер по борьбе с попытками героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов,
- говорится в сообщении.
Таким образом, русские дипломаты намекнули на Украину, где сотрудничавшие с нацистской Германией националисты возведены в ранг национальных героев. Так, например, в прошлом году власти Ивано-Франковска устроили торжественные похороны умершему ветерану дивизии СС "Галичина". А Киев сделал слоган коллаборантов официальным приветствием на Украине.

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