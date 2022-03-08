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Россия осталась без японского нефтяного оборудования
08 марта 2022, 09:00 • 168 • Политика
Россия осталась без японского нефтяного оборудования. МИД Японии запретили экспорт нефтеперерабатывающей техники в страну на фоне ситуации на Украине.
Об этом внешнеполитическое ведомство заявило во вторник. Оно отметило, что запрет на поставку нефтяного оборудования в Россию является частью третьего пакета санкций.
Кроме того, Япония ввела персональные санкции против сыновей президента Белоруссии Виктора и Дмитрия Лукашенко, против министра внутренних дел страны Ивана Кубракова, а также против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт. Под санкции также попали две русские и 10 белорусских компаний.
Отметим, что западные страны и их союзники не прекращают бомбить Россию санкциями уже третью неделю подряд. Новые ограничения вводятся буквально каждый день - без перерывов на выходные и праздники. Это стало реакцией на проводимую Россией спецоперацию на Украине. При этом Москва с самого начала заявила, что спецоперация - это вынужденный шаг, которого не было бы, если бы США и киевский режим изменили свою политику.
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