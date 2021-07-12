Россия ошиблась в Додоне. Обозреватель о выборах в Молдавии

Обозреватель Царьграда Никита Комаров прокомментировал итоги выборов в Молдавии.

Обозреватель, ведущий "Первого русского" Никита Комаров прокомментировал итоги досрочных парламентских выборов в Молдавии.

Напомним, по итогам выборов поддерживаемая президентом страны Майей Санду партия "Действие и солидарность" набирает 52,8% голосов и сможет сформировать правительство самостоятельно. Нацеленный на сотрудничество с Россией избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном получил 27,1%, также 5,7% получила партия "Шор".

Россия не учится на своих ошибках. В Молдове, как и в других странах постсоветского пространства, была сделана ставка на одного политика - Игоря Додона, который проиграл спустя пять лет после своего триумфа на президентских выборах. Нет, Додон - хороший политик, но его потенциал - 30-35%. Не больше,

- заявил Царьграду Комаров.

По его словам, в это же время Россия отвергала все остальные политические силы, заявляющие о пророссийском или как минимум о непринятии проевропейского вектора развития страны.

В результате после середины 2010-х, когда число сторонников сближения с Россией превысило число проевропейски настроенных граждан (и это после цветной революции 2009 года), мы получили ситуацию, при которой впервые монобольшинство получает проевропейская и унионистская сила. Шансов отыграть ситуацию назад ничтожно мало,

- считает Комаров.