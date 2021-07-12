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Россия ошиблась в Додоне. Обозреватель о выборах в Молдавии
12 июля 2021, 19:30 • 226 • Политика
Обозреватель Царьграда Никита Комаров прокомментировал итоги выборов в Молдавии.
Обозреватель, ведущий "Первого русского" Никита Комаров прокомментировал итоги досрочных парламентских выборов в Молдавии.
Напомним, по итогам выборов поддерживаемая президентом страны Майей Санду партия "Действие и солидарность" набирает 52,8% голосов и сможет сформировать правительство самостоятельно. Нацеленный на сотрудничество с Россией избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном получил 27,1%, также 5,7% получила партия "Шор".
- заявил Царьграду Комаров.
По его словам, в это же время Россия отвергала все остальные политические силы, заявляющие о пророссийском или как минимум о непринятии проевропейского вектора развития страны.
- считает Комаров.
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