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Россия ошиблась в Додоне. Обозреватель о выборах в Молдавии

12 июля 2021, 19:30  •  226 • Политика
Обозреватель Царьграда Никита Комаров прокомментировал итоги выборов в Молдавии.
Обозреватель, ведущий "Первого русского" Никита Комаров прокомментировал итоги досрочных парламентских выборов в Молдавии.
Напомним, по итогам выборов поддерживаемая президентом страны Майей Санду партия "Действие и солидарность" набирает 52,8% голосов и сможет сформировать правительство самостоятельно. Нацеленный на сотрудничество с Россией избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном получил 27,1%, также 5,7% получила партия "Шор".
Россия не учится на своих ошибках. В Молдове, как и в других странах постсоветского пространства, была сделана ставка на одного политика - Игоря Додона, который проиграл спустя пять лет после своего триумфа на президентских выборах. Нет, Додон - хороший политик, но его потенциал - 30-35%. Не больше,
- заявил Царьграду Комаров.
По его словам, в это же время Россия отвергала все остальные политические силы, заявляющие о пророссийском или как минимум о непринятии проевропейского вектора развития страны.
В результате после середины 2010-х, когда число сторонников сближения с Россией превысило число проевропейски настроенных граждан (и это после цветной революции 2009 года), мы получили ситуацию, при которой впервые монобольшинство получает проевропейская и унионистская сила. Шансов отыграть ситуацию назад ничтожно мало,
- считает Комаров.

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