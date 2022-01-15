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Россия осадила "разоблачителей" из Госдепа: Давайте работать

15 января 2022, 09:20  •  167 • Политика
Россия осадила "разоблачивших" её планы представителей Госдепа. Посольство России в Вашингтоне призвало фантазёров заняться совместной полезной работой, а не вбросами.
Ранее скандальный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь взялась за старое и решила рассказать всем, когда Россия начнёт полномасштабное наступление на Украину. Это случилось во время брифинга с журналистами, который прошёл накануне. Псаки рассказала о возможных сроках так называемого вторжения России на Украину.
Как обычно, у Джен не было доказательств, но при этом она безапелляционно заявила, что "вторжение" начнётся в середине января или февраля. По словам пресс-секретаря, Белый дом сильно обеспокоен поведением русского правительства.
В русском посольстве обратили внимание на тот факт, что представители администрации США "уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций".
"Доказательств, как водится, нет", - подчеркнули русские дипломаты.
В посольстве отметили, что снова и снова повторяется один и тот же сценарий: представителями Запада вбрасывается "сенсация", её многократно повторяют СМИ и вброс превращается в главный инфоповод.
Дипломаты призвали США заняться предметной работой по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров. Они напомнили о том, что "Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем".

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