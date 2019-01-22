Россия опять вынуждена отвечать за Горбачёва

В своих всё более наглых требованиях к России по поводу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Америка опирается на воспоминания об уступчивости, продемонстрированной некогда Михаилом Горбачёвым

Автор:

Покровский Александр

Даже в сообщениях новостных агентств звучат нотки то ли военные, то ли победно-ультимативные:

В ходе встречи по договору о РСМД, которая состоялась в Швейцарии, американская делегация потребовала от России уничтожить ракету 9М729 (SSC-8).

По сообщению «РИА Новости», заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон так прямо и заявила:

На переговорах мы выразились ясно: Россия должна уничтожить свою ракету, не соответствующую договору.

Россия должна?

Потребовала! Уничтожить! Россия должна! Уничтожить! Ясно?!

В чём дело, товарищи? Россию уже кто-то победил? Над Кремлём развевается матрасоподобное полотнище? Президент Путин громко кается, мелко кланяясь и приседая?

Такая наглость покоробила даже видавшего виды опытного заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. Он констатировал, что американцы на переговоры прибыли с уже готовым решением и никаких аргументов российской стороны выслушивать не собирались:

Убедившись, что россияне не поддаются нажиму и ультиматуму, американские коллеги заявили, что Россия якобы не готова к выполнению своих обязательств по договору. Что совершенно не так.

С. Рябков. Фото: www.globallookpress.com

Дипломат! До кончиков ногтей. Нет, конечно же, сам Рябков и рассказал, что российская делегация намеревалась предложить американцам «серию конкретных мер в области транспарентности применительно к ракете 9М729». Но на открытость Россия готова только при условии встречной открытости со стороны США. У Москвы тоже есть ряд озабоченностей по поводу того, что творят американцы.