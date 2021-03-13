Россия опозорена. Пора сказать Олимпиаде гуд-бай

России не разрешают использовать на Олимпиаде вместо гимна "Катюшу". Россия не должна "подбирать другую песню". Пора повернуться спиной к Олимпиаде и к Западу.

Спортивный арбитражный суд сообщил, что не разрешает России выступать на Олимпиаде с песней "Катюша" вместо гимна страны – гимн и флаг запретили ещё раньше. Теперь оказывается, что запрещена любая музыка, которая ассоциируется с Россией. Председатель комиссии спортсменов Российского олимпийского комитета Софья Великая в ответ сказала, что решение МОК она считает "непоследовательным", и в ближайшее время предстоит выбрать другую мелодию, которая заменит на Олимпийских играх гимн.

Это позор. Никакого другого слова для этой ситуации подобрать невозможно. Россия опозорена, и никто, кроме российских чиновников от спорта и российских спортсменов, в этом не виноват. Не потому, что кто-то там когда-то кое-где у нас порой якобы пользовался допингом. А потому что никакого "мы подберём вместо гимна другую песню", "мы согласны пройти под белым флагом", лишь бы нам разрешили участвовать в соревнованиях – не должно быть никогда и ни под каким видом. На запрет поднимать свой флаг – чем бы этот запрет ни мотивировали, хоть допингом, хоть решением мировой закулисы, хоть желанием лысого заокеанского чёрта – уважающей себя России может быть только один ответ: адью, медам и месье. В таком случае играйте в свои игры без нас.

Слушайте, это, в конце концов, именно что непоследовательно, как изволила выразиться госпожа Софья Великая.

Россия может себе позволить воевать против мирового гегемона в Сирии, возвращать отторгнутые территории в Европе. Россия может себе позволить не участвовать в работе Совета Европы и не финансировать его в течение нескольких лет, а в этом году спокойно сказать: готовы расторгнуть отношения с Евросоюзом. И в то же время Россия не может себе позволить послать по известному адресу международный бюрократический институт, устроенный таким образом, чтобы способствовать унижению России? Помилуй Бог, почему?!

Какие вообще есть аргументы для того, чтобы участвовать в Олимпиаде, несмотря на унижение? Если по-честному, есть только один более или менее серьёзный аргумент: нам предлагают подумать о спортсменах, которые всю жизнь готовились, всю жизнь к этой вершине шли, сделали почти невозможное, чтобы стать достойными олимпийской сборной, – и вот теперь окажутся лишены сто раз заслуженной награды.

Ещё раз – это серьезный аргумент. Каждый олимпийский чемпион, чтобы стать таковым, совершил не менее чем подвиг. И даже не один. Та же Софья Великая – живой тому пример. Кто не верит, может посмотреть снятый про неё недавно прекрасный художественный фильм "На острие".

Но, дорогие мои, спортсмены – это ведь не просто люди ниоткуда со своими достижениями. Спортсмены – это граждане России. Для чего, скажите, нужны России граждане, не способные пожертвовать своими достижениями и победами ради величия страны? Для чего нужны граждане, не способные принять в расчёт интересы миллионов своих сограждан?

В России граждан – почти 150 миллионов человек. За исключением крайне малого числа отщепенцев, никто из нас не желает унижения страны. Никто из нас не желает, чтобы наши шли по чужим стадионам под белым флагом. Никто из нас не хочет "побед", после которых не прозвучит национальный гимн.

Что нам говорят? Что если не давать спортсменам возможность реализовать свой потенциал, они уедут и станут выступать за другие страны? Так скатертью дорога!

Гражданин России – это тот, кто служит России. Если он не способен поставить престиж державы выше собственного интереса – его место на Западе.

Там, где принято считать, что личное выше общественного, интересы отдельного человека могут быть выше интересов общества. Там, правда, этого русского спортсмена заставят на колени перед неграми вставать, извиняясь за злодейства прошлых веков, – но зато свобода выбора.

Спорт высоких достижений – это большая международная политика. Врут, что, мол, "о спорт – ты мир". Врут, как про русский допинг. Врут, что международные спортивные комитеты – не государственные и не политические институты. Врут, как про "Новичок". Врут, как всегда врут на Западе, потому что это враньё – неотъемлемая часть их цивилизации.

Олимпиада – это выяснение отношений между державами. Средство поддержания и умножения международного престижа. Сублимация войны. Никто не может победить на войне под белым флагом. Никто не может поднять свой престиж, соглашаясь унизиться перед началом соревнований. Единственная достойная России позиция – Россия никогда не соглашается на бесчестье и унижение.

Международное сообщество осуждает Россию? Россия предлагает международному сообществу утереться своими осуждениями. Международное сообщество (на самом деле полтора десятка стран в главе с США) угрожает России изоляцией? Россия пожимает плечами и указывает международному сообществу направление движения. Никакого другого разговора не может быть.

В конце концов, ну есть же исторические примеры правильного и достойного поведения!

Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу, – по легенде, так сказал своим придворным великий Александр III, прозванный Миротворцем. Нет ничего проще, чем скопировать это самоуважение и отношение к "просвещённому Западу".

Ничего проще, потому что делать-то в этом случае ничего особенного – не надо. Суетиться – не надо. Пытаться соответствовать правилам, придуманным специально для того, чтобы России и русским было неудобно – не надо. Не желаете иметь с нами дела – так и нам не очень-то и хотелось. И всё!

И никакого "подбора песни" под чужие вкусы делать впредь не нужно. Ни на Олимпиаду, ни на Евровидение – никуда, ни для чего.