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Россия окончательно сбросила путы США

04 июля 2019, 16:24  •  42 • Политика
Президент России подписал указ о выходе страны из неравноправного и неестественного наследия холодной войны - Договора о РСМД
Автор:
Покровский Александр
Владимир Путин официально зафиксировал преодоление Россией последних пережитков холодной войны. Он подписал указ о выходе страны из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.
Наследие поражения
Как и всякая война, холодная также включала в себя и победы, и поражения. Конечно же, невозможно в здравом уме говорить о том, что Россия вообще проиграла в том геополитическом противостоянии. Да, Советский Союз распался, но вовсе не под влиянием каких-то внешних факторов. Во всяком случае, это влияние не было ключевым и решающим. К роспуску СССР привёл ряд строго внутренних, исторических и даже личных причин. Разбирать их все – это другая и весьма обширная тема. Но любой, кто помнит восьмидесятые годы, абсолютно точно знает, что не будь у руля страны бездарного, но самоуверенного и самовлюблённого Михаила Горбачёва (и будь у него другая жена, не так сильно пускающая слюнки на Запад и при том амбициозная на уровне сотни пушкинских старух, восхотевших быть «владычицей морскою») – Советский Союз мог и продолжить своё существование.
Иное дело – зачем? Как мы сегодня видим, глядя на все эти грузии с украинами и прибалтики с Туркестаном, то государство было формой высасывания всех жизненных сил из России, которая – и это мы сегодня абсолютно точно видим – кормила грузин, поддерживала прибалтов на уровне европейской цивилизации, оплачивала вольно и невольно украинский хуторской национализм, наполняла бездонные карманы средневековых азиатских баев, принявших облик партийных секретарей.
То ли дело сегодня! Да, с болью и кровью, но избавившись от тех въевшихся в само тело России пут, она поставила ситуацию с головы на ноги. Прибалтика тихо загнивает в хуторской своей никому ненужности, Туркестан весь работает на Россию, став её фактически встроенным элементом, Грузия грызёт сама себя от хронической нищеты, Украина показала своё истинное лицо, и её антирусский нацизм перестал питаться русскими деньгами.
Вот и договор по ракетам – ДРСМД – был примерно такими же путами на руках и ногах страны, как и те, интернационал-комммунистические. Всё тот же Горбачёв, задрав штаны, рванулся в объятия Запада, с мазохистской радостью подставляя руки под американские наручники и при этом жестоко топча и разнося собственную армию.
Михаил Горбачёв. Фото: www.globallookpress.com
Именно тихое, но упрямое сопротивление военных заставило велеречивого генсека использовать несчастный пролёт Руста в качестве гильотины для обезглавливания собственных вооружённых сил (Матиас Руст, немецкий пилот-любитель, в мае 1987 года совершил перелёт из Гамбурга в Москву, приземлившись недалеко от Красной площади - прим. Царьграда). И хотя все, кому надо, прекрасно это видели и не сбивали Руста, только повинуясь партийным же указаниям на этот счёт после инцидента 1983 года над Сахалином, та же верхушка партии к тому времени уже приняла решение о капитуляции в холодной войне. Так что требовалось только сделать вид оскорблённой невинности, раздавить благодаря Русту сопротивление военных и подписать абсолютно неравноправный договор.
Символ капитуляции
Одним из символов той капитуляции и стал договор о РСМД.
В прессе его уже не раз анализировали, повторяться не будем. Но в кратком резюме истории навсегда уже будет записано: советское руководство без всякой равной компенсации отказалось от своих преимуществ и подписало фактически «индейский» договор с Вашингтоном. Тот самый, из американской истории, когда по договору индейцы отдавали белым колонистам свою землю, а в ответ получали одеяла с бациллами оспы. Ибо весь основной потенциал ракет средней дальности США, базировавшийся на авиационных и морских носителях, у Штатов полностью оставался, а девять десятых советского потенциала, строившегося почти исключительно на наземном базировании, уничтожался.
Гигант, с начала 1950-х годов кидавший огромные деньги в топку военного производства ради того, чтобы обеспечить себе безопасность, сам дал себе спутать руки. При этом лишив себя безопасности даже дважды. Первично – когда отказался от по определению оборонительного вооружения ракетами, Америки никак не достигавшими. И вторично – когда позволил той же Америке по-прежнему нависать над своими границами острым ракетным жалам под крыльями чужих самолётов и в пусковых установках кораблей. Хорошенький обмен «сессны» Руста на «томагавки» Вашингтона!
Фото: www.globallookpress.com
Так что только естественно, что этот договор всегда рассматривался понимающими людьми как не столько военный – в конце концов, баллистический потенциал Горбачёв точно так же ликвидировать не решился, – сколько политический символ капитуляции тогдашнего советского руководства. Как брошенное в разгар сражения оружие. Как добровольно подставленные под путы врага руки.
Путы сброшены
Но у России поистине великий потенциал. И в условиях ограничений ДРСМД – а то и благодаря им – её оборонно-промышленный комплекс продолжил развиваться. В конце концов, ракеты средней дальности – всего лишь дополнительная ступень на ракеты, договором разрешённые. И вообще появился дополнительный повод развивать и совершенствовать баллистические межконтинентальные изделия, по которым к настоящему времени достигнуто не количественное, но качественное преимущество над США. Настолько большое, что кое-кто в Америке же начал поговаривать, что в этом сегменте Штаты от России отстали навсегда.
Развитие получили и ракеты малой дальности – с радиусами действия ниже оговорённых в ДРСМД 500 км. И, откровенно говоря, беспокойство американцев, решивших именно по этому поводу выйти из выгодного им и не выгодного нам договора, можно вполне понять. В конце концов, действительно только относительно небольшие изменения требуются, чтобы ракеты смешливых «Искандеров» получили модификацию, которая сможет лететь и на тысячу, и больше километров. Вот ведь они, «Калибры», полетели вместо трёхсот на полторы тысячи, заглянув прямо в окошко на посиделки головки террористов в Сирии – и не придерёшься! Морское базирование, всё в рамках тех преимуществ, что обеспечили для себя когда-то американцы!
Ну, про новые виды вооружений, про оружие на новых физических принципах можно и не говорить. Россия в военном отношении полностью стряхнула с себя позднесоветский морок и развивает свой оборонно-промышленный комплекс так, как считает нужным и перспективным. И, как видим, не безосновательно. Путы, некогда наложенные на неё Америкой вместе с Горбачёвым, уже потеряли своё значение.
Но символом они оставались. Символом высшего торжества США в ходе холодной войны.
И теперь этот символ перечёркнут. И особенно издевательская ухмылка истории тут в том, что произошло это по инициативе самих США.

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