Россия оказалась в центре внимания на встрече глав МИД НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Тема отношений НАТО с Россией стала доминирующей на однодневной встрече глав МИД НАТО. Как заявил по итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс намерен продолжать придерживаться своей двойственной политики, когда, с одной стороны, он стремится к максимальному сдерживанию Москвы по всем направлениям, а с другой, постоянно заявляет о необходимости продолжения диалога.

Эта встреча стала дебютом в Североатлантическом альянсе недавно назначенного госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил, что США готовы к диалогу с РФ. Кроме того, он же подчеркнул, что Украине предстоит проделать большую работу, чтобы приблизиться к членству в НАТО.

Генсек НАТО по итогам встречи также приветствовал саммит лидеров КНДР и Южной Кореи, выразил поддержку стремлению Грузии к вступлению в альянс, а также сообщил, что НАТО и Турция обсуждали заявления американских политиков о возможности санкций за покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Россия и НАТО находятся сейчас в новой ситуации, в которой они никогда ранее не были - это не холодная война, но и не партнерство. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД альянса. "Россия и НАТО находятся в новой ситуации, в которой они никогда ранее не были. Мы более не в состоянии старой холодной войны и не в состоянии стратегического партнерства, которое мы пытались построить после холодной войны. Это нечто совершенно новое", - сказал Столтенберг.

Поэтому, по его словам, "очень важно, чтобы мы [НАТО] могли одновременно быть сильными, направить сильный сигнал о нашем единстве, но в то же время иметь каналы для диалога [с РФ] открытыми".

"Мы намерены к саммиту НАТО подготовить предложения, как мы сможем отвечать на действия [России], которые недостаточны для активации 5-й статьи (Вашингтонского договора, которая подразумевает коллективный военный ответ альянса на агрессию против любой из его стран - прим. ТАСС), однако являются вызовом для нашего альянса. Мы видели много примеров этому, включая кибернетические атаки и вмешательство в наши внутренние избирательные процессы", - добавил он.

Генсек Североатлантического альянса сообщил, что главы МИД стран НАТО подтвердили подготовку к заседанию Совета Россия - НАТО (СРН). "Мы продолжаем работать над подготовкой заседания СРН", - сказал он. По словам генсека, главы МИД НАТО подтвердили двойной подход альянса к России. "Министры подтвердили, что двойной подход в отношении России - сдерживание и диалог - правильный", - отметил он.

Столтенберг напомнил, что в рамках военных контактов России и НАТО ранее в Баку состоялась встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.

После отъезда из Брюсселя в начале 2018 года постпреда при НАТО Александра Грушко Россия так и не направила ему замену. Дипломатическая ситуация в отношениях между Москвой и альянсом вновь обострилась в конце марта, когда блок, согласившись с британскими заявлениями о "высокой вероятности" ответственности России за дело Скрипаля, выслал семь дипломатов из постпредства РФ при НАТО и отказал в аккредитации еще трем дипломатам, готовившимся к началу работы в Брюсселе. Альянс также перекрыл возможность их замены, объявив об одностороннем снижении общего числа аккредитованных при организации дипломатов с 30 до 20.

США готовы к диалогу с РФ, если она вернется на демократический путь. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

"Мы не хотим от России ничего другого, кроме как воссоединения с демократическим миром", - сказал он. "Мы готовы к диалогу с русскими, но это их выбор, хотят ли они быть частью демократического мира или нет", - отметил госсекретарь США.

По словам Помпео главы МИД НАТО на встрече много говорили, что им делать, если Россия от такого предложения откажется. "Мы много говорили , в частности, о гибридных угрозах, которые меняют характер опасности, исходящей от России", - сказал Помпео. По его словам, "мы, все вместе в НАТО, и каждая страна в отдельности должны найти способы им противостоять".

Большая группа стран НАТО надеется, что украинцы начнут предпринимать действия, которые могут поставить их на место, где они смогут действительно стать страной, стремящейся к вступлению в НАТО, заявил Помпео, отвечая на вопросы украинских журналистов о реальности атлантических перспектив Киева.

"Сегодня была дискуссия о потенциальной возможности вступления Украины. Я могу сказать, что предстоит сделать много работы на пути к этому. Было много разных мнений, о том, как подходить к этому вопросу. Я думаю, большая группа [стран НАТО] надеется, что украинцы начнут предпринимать действия, которые могут поставить их на место, где они могут действительно стать страной, стремящейся к вступлению в НАТО", - сказал он.

Ровно 10 лет назад, в апреле 2008 года саммит НАТО в Бухаресте отказал Украине и Грузии в предоставлении "Планов действий для членства в альянсе". Взамен лидеры стран НАТО приняли политическую декларацию, что Киев и Тбилиси "со временем станут членами альянса". Отныне три генеральных секретаря НАТО, сменившиеся с тех пор, когда речь заходит об Украине или Грузии всегда повторяют, что решение Бухареста остается и будет оставаться в силе.

Как заявил генсек НАТО, Североатлантический альянс приветствует исторический саммит лидеров Южной Кореи и КНДР. "Я лично видел глубину этой напряженности, поэтому я приветствую исторический саммит двух лидеров", - сказал он.

По его словам, НАТО полностью поддерживает усилия по политическому урегулированию в регионе. "Поэтому важно политическое, дипломатическое и экономическое давление. ООН смогла согласовать более жесткие санкции, которые в более полной мере выполняются, чем раньше. Я уверен, что это международное давление помогло выйти на ситуацию, которую мы имеем сегодня", - отметил Столтенберг.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, в свою очередь, что США требуют полной ликвидации оружия массового уничтожения КНДР, иначе они будут продолжать давление на эту страну. "Я хочу поздравить Республику Корея и КНДР с проведением исторической встречи, которая способствует устремлениям корейского народа к миру и процветанию. Но этот успех был бы невозможен без кампании максимального давления президента Трампа, и проделанной всем миром работы по оказанию давления на Пхеньян", - сказал он.

"Мы приветствуем заявление лидеров двух стран о полной денуклеаризации Корейского полуострова, мы пристально изучаем эту декларацию. Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", - подчеркнул госсекретарь США.

По словам Столтенберга, НАТО и Турция обсуждали заявления американских политиков о возможности санкций за покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. "Что касается С-400, это национальное решение любой страны НАТО, какое оборудование она будет использовать. Что важно для НАТО, будут ли эти систем интегрированы в системы ПВО НАТО. Естественно, это будет сложно, но такого запроса с турецкой стороны пока не было", - сказал он.

"Мы видели заявления со стороны США о возможных санкциях [по С-400]. Мы обсуждали это в ходе моего визита в Анкару, и я приветствую прямые контакты США и Турции по этой проблеме", - отметил Столтенберг.

О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота - 30 км.

Североатлантический альянс будет усиливать оборонные возможности стран Северной Африки и Ближнего Востока, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы будем работать над усилением оборонных возможностей стран Северной Африки и Ближнего Востока", - сказал он.

Столтенберг сообщил, что НАТО достигла прогресса по подготовке к запуску новой учебной миссии в Ираке, "чтобы помочь иракским силам бороться с терроризмом, стабилизировать страну и предотвратить возвращение ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ)", отметил он.

Кроме того, главы МИД НАТО обсудили новую помощь Тунису и Иордании, сообщил Столтенберг. "Мы рассматриваем работу с ними в новых областях: безопасность границ, разминирование и реформа сектора безопасности", - пояснил генсек альянса.

По его словам, "цель НАТО - укреплять устойчивость партнеров, чтобы помочь предотвратить возникновение кризисов". "И усилить наше собственное сдерживание и оборону, когда мы имеем дело с вызовами со стороны наших южных соседей", - добавил Столтенберг.

Майкл Помпео получил идеальный опыт для работы госсекретарем США за время службы в армии США в Германии в годы холодной войны, заявил Столтенберг.

"Майкл Помпео служил в армии [США] в Германии в годы холодной войны, что дало ему идеальный опыт для работы госсекретарем США. Я с нетерпением жду начала работы с ним", - сказал генсек альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что Помпео "подтвердил полную поддержку союзникам в НАТО со стороны США.

Согласно официальной биографии Майкла Помпео, он с 1986 по 1991 годы служил в армии США в 4-й пехотной дивизии, отдельные подразделения которой несли службу в Германии. В 1991 году он имел звание капитана.

По словам Столтенберга, Главы МИД стран НАТО выразили активную поддержку стремлению Грузии к вступлению в альянс. "Министры выразили активную поддержку стремлению Грузии к вступлению в альянс", - сказал он.

Как заявил генсек, Грузия сможет стать членом НАТО, когда будет готова и когда будет консенсус стран альянса. "Грузия сможет вступить в НАТО, но для этого она должна быть готова, а также необходимо консенсусное решение [стран альянса]", - отметил он.

По словам генсека, на предстоящем в июле саммите НАТО все члены альянса окажут поддержку Грузии. "Думаю, все члены окажут поддержку Грузии, будем оказывать поддержку в реформах и предоставлять различные инструменты. Думаю, на саммите мы признаем прогресс Грузии и найдем способ это отразить", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что "Грузия должна продолжать осуществлять реформы и модернизировать свои вооруженные силы, чтоб соответствовать стандартам НАТО. "Это хорошо для Грузии независимо от членства в НАТО, но это и поможет Грузии двигаться к членству в НАТО", - добавил генсек альянса.

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