Россия ограничила въезд для иностранцев. Мишустин сделал одно исключение

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился не распространять запрет на въезд в Россию на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Стоит отметить, что такое решение было принято исходя из принципов гуманности, учитывая экономическую и транспортную блокаду Украиной этих республик.

Запрет не распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР. То есть в страну смогут въезжать жители указанных республик, у которых в документах есть отметки о регистрации в ДНР и ЛНР.

Роспотребнадзору и его территориальным органам поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в РФ для данных лиц.

Напомним, с 18 марта вступило в силу решение российского правительства о запрете въезда иностранцев в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ограничение продлится до 1 мая и не будет распространяться на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.