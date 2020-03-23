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Россия ограничила въезд для иностранцев. Мишустин сделал одно исключение

23 марта 2020, 19:35  •  76 • Политика
Михаил Мишустин сделал исключение в распоряжении об ограничении въезда для иностранцев в Россию. Напомним, что ранее был ограничен въезд в Россию для жителей стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Ограничение касалось в том числе и граждан Украины.
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился не распространять запрет на въезд в Россию на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Стоит отметить, что такое решение было принято исходя из принципов гуманности, учитывая экономическую и транспортную блокаду Украиной этих республик.
Запрет не распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР. То есть в страну смогут въезжать жители указанных республик, у которых в документах есть отметки о регистрации в ДНР и ЛНР.
Роспотребнадзору и его территориальным органам поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в РФ для данных лиц.
Напомним, с 18 марта вступило в силу решение российского правительства о запрете въезда иностранцев в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ограничение продлится до 1 мая и не будет распространяться на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.
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