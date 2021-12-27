Россия официально стала врагом Британии: Министр попытался объясниться

Россия официально стала врагом Великобритании. Так нашу страну назвал глава британского МВД Дэмиан Хайндс. Министр в нескольких предложениях попытался объяснить свои слова.

По словам Хайндса, "враждебно настроенными" по отношению к Великобритании странами являются Иран, Китай и Россия. Свои слова он объяснил тем, что у всех названных стран большой человеческий потенциал, который при необходимости может обеспечить большое военное присутствие.

"Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов", - заявил он в интервью газете Telegraph.

По словам министра, угрозы, о которых он говорит, можно интерпретировать следующим образом: наличие шпионов и военных в состоянии готовности и проведение кибератак и кампаний по дезинформации.