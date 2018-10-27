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Россия одолжит Кубе $50 миллионов на покупку своих танков и вертолетов

27 октября 2018, 11:39  •  104 • Политика
Обширный пакет договоров в сфере военно-технического сотрудничества и экономических вопросов подпишет вице-премьер Юрий Борисов, который посетит Гавану 29-30 октября.
Россия предоставит Кубе госкредит в размере более $50 миллионов для приобретения российского оружия. Об этом рассказали журналистам источники в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
По их данным, такая сумма пойдет только на ВТС. Кроме этого договора будет подписан еще ряд общеэкономических документов и договоров по линии Минфина, но на них будут направлены уже другие средства, рассказал изданию знакомый с ходом переговоров источник.
Обширный пакет договоров в сфере военно-технического сотрудничества и экономических вопросов подпишет 29-30 октября вице-премьер Юрий Борисов, который посетит Гавану.
В кубинской столице пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. На нем планируется утвердить уже согласованный перечень из 60 инвестиционных проектов, в том числе по поводу закупок Кубой бронетанковой техники и, может быть, авиации, предположительно вертолетов, из имеющихся в наличии у Минобороны России.
Кроме того, кубинцы будут покупать запасные части, инструменты и принадлежности, в частности, для Т-62 или БТР-60, сообщили журналистам.
Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

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