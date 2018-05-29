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Россия очень дорого заплатит за Сирию
29 мая 2018, 14:39 • 195 • Война
Дамаск и Москва подписали меморандум о послевоенном восстановлении Сирии. Затраты сирийский президент Башар аль-Асад оценил в $ 400 млрд. рублей. К работам могут быть привлечены не только российские, но и арабские, китайские и иранские компании. Запад вкладывать деньги не хочет.
Цена российской победы — 91 жизнь
О том, что спокойствие в Сирии достигнуто, говорить еще рано. На минувшей неделе в районе Дейр-эз'Зоэра (города близ сирийско-иракской границы) произошло сражение между правительственными войсками и боевиками. По официальным данным, в ходе столкновения погибли четверо российских военных советников, которые на месте координировали работу сирийских военнослужащих, все они представлены посмертно к государственным наградам.
Таким образом, с момента начала войны в Сирии в ней погиб 91 российский военнослужащий (и это только по официальным, подтвержденным Минобороны РФ, данным).
И хотя война еще закончилась, последние месяцы мировые лидеры все чаще говорят о восстановлении Сирии. Причем цена этого процесса называется весьма различная. Так, по данным Всемирного банка (по состоянию еще на начало 2017 года), прямой материальный ущерб с начала гражданской войны в 2011 году составил порядка $ 85 млрд.
Была уничтожена треть всех зданий (в том числе половина больниц и школ), более шести миллионов человек покинули свои дома и примерно столько же бежали за границу. Центральное статистическое бюро Сирии сообщило, что страна потеряла 80% своего ВВП в период с 2010 по 2016 годы
Сам Башар аль-Асад в интервью греческой газете Kathimerini оценил стоимость работ по восстановлению страны в пределах от $ 200 до $ 400 миллиардов. Сумма неточная, поскольку война еще продолжается, и часть территории Сирии остается в руках боевиков.
Между тем, о желании участвовать в восстановлении Сирии уже заявили в Иране: об этом сообщило государственное информагентство Taksim 18 мая — на следующий день после встречи Башара аль-Асада и Владимира Путина в Сочи. К этому процессу, по словам министра транспорта и городского развития Ирана Аббаса Ахунди, привлекут как государственные, так и частные компании.
Выступая на брифинге в посольстве Китая в Москве, специальный посланник китайского правительства по сирийскому вопросу Се Сяоянь тоже заявил о готовности Пекина «сделать все возможное», чтобы помочь обычным сирийцам вернуться к нормальной жизни. В свою очередь посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что Сирия стремится сформировать «совместное стратегическое видение» с Китаем и не будет ждать окончания войны, чтобы начать реконструкцию с участием компаний из «дружественных стран».
Контракты отдадут «дружественным странам»
Американцы тоже готовы вложить деньги в восстановление и политическое урегулирование в Сирии. Целых $ 200 миллионов! Эти деньги, как заявил президент Дональд Трамп, пойдут только на те территории, которые не находятся под контролем Дамаска (Башара Асада в Америке все еще не считают легитимным правителем).
Американцы все усилия приложили, чтобы заблокировать возможность Дамаска получать средства на восстановление страны по линии ООН, Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Негласное условие снятия «вето» — уход Асада. Хотя сомнительно, что он, переживший семь лет разрушительной войны и тотальных санкций, согласится на это.
Зато, по сообщениям западных изданий, Трамп попросил выделить на эти же цели $ 4 млрд. Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда — короля Саудовской Аравии, ближайшего американского сателлита на Ближнем Востоке.
Сомнительно, конечно, что саудиты захотят участвовать в восстановлении Сирии, не получив взамен толику политического влияния. Да и специалистов для этих целей в Саудовской Аравии просто нет. Скажем, сейчас Сирии остро требуются профессионалы для разминирования территорий. В частности, в Ракке («Исламское государство» * провозгласило ее своей столицей), где до начала войны проживало более 300 тысяч человек, в ходе ожесточенных боев было уничтожено 80% построек. Зато в городе остались тысячи противопехотных мин (в том числе мин-ловушек) остались в городах, откуда были выбиты боевики.
Нужны и специалисты для восстановления культурного наследия. За годы гражданской войны были безвозвратно утрачены сотни исторических и архитектурных памятников. Больше всего, несомненно, пострадала Пальмира, которая включена в список «Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Захватившие город боевики «Исламского государства» методично расправлялись с древней историей (которую считали языческой, недостойной ислама): были взорваны десятки гробниц, колоннад, храмов, статуй… О том, что российские специалисты готовы помочь в восстановлении Пальмиры, еще в марте заявил гендиректор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
Восстановление Сирии выгодно в первую очередь России
На каких условиях российский бизнес будет участвовать в восстановлении Сирии, неизвестно — дальше подписания меморандума о намерениям дело еще не сдвинулось. Впрочем, министр экономики Сирии Мохаммад Самир Халиль в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил журналистам, что российские компании уже приступили к работе в нефтегазовом секторе. Именно они будут пользоваться приоритетом при заключении контрактов, заявил Халиль.
Напомним, что в числе международных игроков, имеющих интересы в Сирии, называли три российских компании, — «Татнефть», «Уралмаш» и «Союзнефтегаз». В частности, «Союзнефтегаз» (связан с бывшим министром энергетики России Юрием Шафраником) стала первой международной компанией, которая после начала гражданской войны, еще в декабре 2013 года, подписала с официальным Дамаском договор о сотрудничестве в энергетической сфере. Соглашение подразумевало геологоразведку в сирийских территориальных водах стоимостью $ 90 млн. Хотя о начале работ официально не сообщалось.
О том, что Россия получит от послевоенного восстановления Сирии, «Свободная пресса» побеседовала со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.
— В какую сумму обойдется Сирия, в настоящее время сказать трудно. Это страна с древней историей и богатыми культурными традициями, у нее большой потенциал, в том числе и экономический. Думаю, у Сирии какие-то средства найдутся. В стране неплохое сельское хозяйство, хорошие традиции в легкой промышленности.
Поэтому, если подключить к восстановлению Сирии российские компании, это будет полезно обоюдно, в том числе (а может быть, и в первую очередь) для экономики России. Кстати говоря, об этом наглядно свидетельствуют контракты, подписанные нашими компаниями с сирийскими во время Петербургского экономического форума.
Я думаю, все надо делать последовательно. Восстанавливать надо то, что возможно, шаг за шагом. А наши компании могут работать на взаимовыгодных началах, например, занимаясь добычей полезных ископаемых.
У Сирии хорошие перспективы для восстановления. Теперь как раз, наступает этот этап, и, естественно, сирийцы будут сотрудничать, прежде всего с теми, кто им помогал отстоять страну, а не с теми, кто все эти годы пытался ее разрушить. В последнем случае имею в виду западные страны и некоторые нефтяные монархии Аравийского полуострова такие, как Саудовская Аравия или Катар.
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*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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