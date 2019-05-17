Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации Украине

Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, что два решения Гаагского суда по компенсации украинским компаниям потери активов в Крыму были обжалованы.

«Два из таких решений уже обжаловано», — цитирует РИА Новости Коновалова.

Он рассказал, что ещё по шести решениям идёт работа.

«Они будут обжалованы», — отметил министр.

В начале марта глава НАК Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

Позднее в российском Минюсте сообщили, что Россия не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с ФАН прокомментировал заявление компании «Нафтогаз» о том, что она выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск к России по делу об утере активов в Крыму.