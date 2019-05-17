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Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации Украине
17 мая 2019, 20:54 • 127 • Украина
Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, что два решения Гаагского суда по компенсации украинским компаниям потери активов в Крыму были обжалованы.
РИА Новости
«Два из таких решений уже обжаловано», — цитирует РИА Новости Коновалова.
Он рассказал, что ещё по шести решениям идёт работа.
«Они будут обжалованы», — отметил министр.
В начале марта глава НАК Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Позднее в российском Минюсте сообщили, что Россия не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с ФАН прокомментировал заявление компании «Нафтогаз» о том, что она выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск к России по делу об утере активов в Крыму.
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