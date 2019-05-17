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Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации Украине

17 мая 2019, 20:54  •  127 • Украина
Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, что два решения Гаагского суда по компенсации украинским компаниям потери активов в Крыму были обжалованы.
 
РИА Новости
 

«Два из таких решений уже обжаловано», — цитирует РИА Новости Коновалова.

Он рассказал, что ещё по шести решениям идёт работа.

«Они будут обжалованы», — отметил министр.

В начале марта глава НАК Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

Позднее в российском Минюсте сообщили, что Россия не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с ФАН прокомментировал заявление компании «Нафтогаз» о том, что она выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск к России по делу об утере активов в Крыму.

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