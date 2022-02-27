Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
Главная / Аналитика

Россия обязана заблокировать Facebook

27 февраля 2022, 20:05  •  337 • Аналитика
© РИА Новости / Максим Блинов
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Я сегодня общалась с хорошим знакомым.
Он сейчас в Киеве, превратившемся в криминальную клоаку, переполненную вооруженным сбродом. Ждет наших.
В ходе разговора он в сердцах сказал, что Россия безнадежно проигрывает информационную войну, и особо упомянул позицию некоторых "мастеров культуры".
Я ему ответила, что упомянутые граждане получают жесткий общественный отпор, а в целом в диком русском Мордоре как-то не принято затыкать людям рот.
Возникла пауза, после которой он коротко обронил: "Мда, трудно вам будет".
Это, наверное, и впрямь тема для общественно-политического обсуждения — в какой форме и степени приемлемо выражать свое несогласие с ведущейся твоей страной военной операцией — и, возможно, нужны даже какие-то законодательные ограничения. Как минимум в одном случае они точно есть: Генпрокуратура пояснила, что финансовая и иная помощь иностранному государству в подобной ситуации подпадает под статью о государственной измене.
Но, помимо этого, есть виды деятельности, по поводу которых нет и не может быть никаких дискуссий.
В данный момент Facebook буквально затоплен рекламой ложных сообщений от имени РИА Новости и других государственных СМИ с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины.
Разумеется, никакие усилия и обращения к социальной сети прекратить распространение фейков результата не дали.
Это не действия российских граждан, чьи политические убеждения, пока их выражение не переходит рамки закона, защищены Конституцией. Это работает американская корпорация Meta, тесно связанная со спецслужбами США.
Давайте говорить прямо: человечество ускоренно движется к третьей мировой войне, поскольку существовавшая многие десятилетия глобальная система исчерпала себя и грозит в любой момент обрушиться — в первую очередь на голову ее главных бенефициаров. И можно понять их нежелание расставаться со статус-кво.
Собственно, именно это обстоятельство уже неоднократно приводило человечество к одному и тому же методу разрешения подобных системных проблем: очень большой войне. В прошлом веке это оказались две мировые войны. И в обеих, что характерно, именно на Россию Западом была успешно навешена роль того, кто вынес на себе их главные тяготы и жертвы и обеспечил победу.
Ничего удивительного, что было решено в очередной раз задействовать столь прекрасно себя зарекомендовавший сценарий. Проблема только в малюсеньком обстоятельстве: наличии теперь ядерного оружия и у России, и у США, и у Китая, и у других великих держав, имеющих свой интерес в происходящем.
А значит, прямое военное столкновение между ними неприемлемо, поскольку молниеносно обернется ядерным апокалипсисом. По-своему остроумно, что выход был найден в том, что Украина оказалась превращена Западом в антироссийскую "грязную ядерную бомбу". Причем не только в переносном смысле. Судя по яростной реакции российского руководства на заявления Зеленского о возможности создания Киевом ядерного оружия, это вовсе не пустые угрозы.
Прямо сейчас Россия вынуждена мучительно и с кровью разгребать навороченный американцами у нас под боком нацистский гадюшник, который является частью куда более масштабного и страшного процесса.
Российское государство может снисходительно относиться к собственным гражданам, которые не видят, не знают и не верят в описанную подоплеку событий и выражают свое несогласие с его действиями.
Но позволять в нынешней ситуации активно действовать в российском информационном поле вражеской — а это именно так — пропаганде, реализуемой противником (слово "вероятный" уже можно убрать), — абсурдно и просто самоубийственно.
Тут совершенно нечего обсуждать.
Facebook, а также любые другие иностранные социальные сети, в которых активно и целенаправленно разгоняется антироссийская пропаганда, причем на откровенно фейковой основе, должны быть целиком и полностью заблокированы на территории Российской Федерации. Это вопрос национальной безопасности.
Хочется верить, что данное решение будет принято и исполнено в самое ближайшее время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


337
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 10:10
Два дня в Киеве, которые изменят мир
25 февраля 2022, 09:05
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
27 февраля 2022, 10:40
Оппозиция требует покарать народ. Но просит себя с ним не ассоциировать
25 февраля 2022, 16:40
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
26 февраля 2022, 10:10
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
26 февраля 2022, 21:15
Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднад...
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
27 февраля 2022, 15:20
"Дёрнется - выкинут из бункера": Лукашенко о Зеленском
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.