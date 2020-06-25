Россия объявила в федеральный розыск молдавского бизнесмена Усатого

Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск, - рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Сам бизнесмен считает, что он не будет объявлен в международный розыск. Усатый отметил, что в прошлом власти Молдавии уже обращались в Интерпол с просьбой включить его в список разыскиваемых людей, однако международная полиция отклонила заявление, посчитав его политически мотивированным. Ренато полагает, что новое обращение в Интерпол, если оно последует, будет ждать аналогичная судьба.

Ренато Усатый - молдавский политик, предприниматель, лидер политической организации "Наша партия", а также бывший мэр города Бельцы - второго по величине населённого пункта после Кишинёва. Имеет российское гражданство и проживает в РФ.