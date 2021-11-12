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Россия объявила Украине войну? "Абсурдную риторику" Киева раскритиковал эксперт
12 ноября 2021, 19:45 • 96 • Политика
Россия объявила Украине энергетическую войну? По крайней мере, именно так утверждает замминистра энергетики Незалежной Максим Немчинов. "Абсурдную риторику" Киева, однако, раскритиковал эксперт Станислав Митрахович.
В Киеве заявили, что Россия якобы объявила Украине энергетическую войну, обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
С таким высказыванием ранее выступил замминистра энергетики Незалежной Максим Немчинов. По его словам, Москва будто бы сознательно пытается усугубить украинский газовый кризис. В частности, путём блокировки импорта угля из Казахстана.
Между тем в стране действительно стремительно тают запасы угля: на 25 октября у Незалежной было почти 583,5 тыс. тонн, а сейчас - уже меньше 448 тыс. тонн. Если такие темпы убыли будут сохранятся, то этого топлива хватит лишь где-то на месяц.
Слова Немчинова прокомментировал гость студии - эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Он обратил внимание, что словосочетание "война с Россией" мы регулярно слышим из уст украинских чиновников ещё с 2014 года.
При этом дипломатические отношения между нашими странами по-прежнему не разорваны. Более того, Россия остаётся одним из главных торговых партнёров Киева по экспорту и по импорту.
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