Россия объявила Украине войну? "Абсурдную риторику" Киева раскритиковал эксперт

Россия объявила Украине энергетическую войну? По крайней мере, именно так утверждает замминистра энергетики Незалежной Максим Немчинов. "Абсурдную риторику" Киева, однако, раскритиковал эксперт Станислав Митрахович.

В Киеве заявили, что Россия якобы объявила Украине энергетическую войну, обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".

С таким высказыванием ранее выступил замминистра энергетики Незалежной Максим Немчинов. По его словам, Москва будто бы сознательно пытается усугубить украинский газовый кризис. В частности, путём блокировки импорта угля из Казахстана.

Между тем в стране действительно стремительно тают запасы угля: на 25 октября у Незалежной было почти 583,5 тыс. тонн, а сейчас - уже меньше 448 тыс. тонн. Если такие темпы убыли будут сохранятся, то этого топлива хватит лишь где-то на месяц.

Слова Немчинова прокомментировал гость студии - эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Он обратил внимание, что словосочетание "война с Россией" мы регулярно слышим из уст украинских чиновников ещё с 2014 года.

При этом дипломатические отношения между нашими странами по-прежнему не разорваны. Более того, Россия остаётся одним из главных торговых партнёров Киева по экспорту и по импорту.