Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Главная / Политика

Россия объявила Украине войну? "Абсурдную риторику" Киева раскритиковал эксперт

12 ноября 2021, 19:45  •  96 • Политика
Россия объявила Украине энергетическую войну? По крайней мере, именно так утверждает замминистра энергетики Незалежной Максим Немчинов. "Абсурдную риторику" Киева, однако, раскритиковал эксперт Станислав Митрахович.
В Киеве заявили, что Россия якобы объявила Украине энергетическую войну, обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
С таким высказыванием ранее выступил замминистра энергетики Незалежной Максим Немчинов. По его словам, Москва будто бы сознательно пытается усугубить украинский газовый кризис. В частности, путём блокировки импорта угля из Казахстана.
Между тем в стране действительно стремительно тают запасы угля: на 25 октября у Незалежной было почти 583,5 тыс. тонн, а сейчас - уже меньше 448 тыс. тонн. Если такие темпы убыли будут сохранятся, то этого топлива хватит лишь где-то на месяц.
Слова Немчинова прокомментировал гость студии - эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Он обратил внимание, что словосочетание "война с Россией" мы регулярно слышим из уст украинских чиновников ещё с 2014 года.
При этом дипломатические отношения между нашими странами по-прежнему не разорваны. Более того, Россия остаётся одним из главных торговых партнёров Киева по экспорту и по импорту.
Как можно одновременно с этим рассказывать, мол, у нас с Москвой война? Я считаю, что это абсурдная риторика, не имеющая никакого отношения к реальной жизни, - подытожил собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





96
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
12 ноября 2021, 12:10
После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.