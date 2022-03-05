Россия объявила режим тишины на Украине. Заявление Минобороны

Минобороны России: сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

С 10:00 субботы, 5 марта решением Министерства обороны России в ходе спецоперации на Украине объявляется режим тишины. Таким образом, Россия реализует своё обещание о создании гуманитарных коридоров.

Собственно, гуманитарные коридоры уже были созданы, однако украинские националистические подразделения не давали мирным людям выйти. Катастрофическая ситуация сложилась в Мариуполе. Сегодня в Минобороны уточнили, что гуманитарные коридоры будут действовать как раз для жителей Мариуполя и Волновахи.

С украинской стороной создание гуманитарных коридоров согласовано, добавили в Минобороны России.