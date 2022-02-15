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Россия объявила об учениях с применением гиперзвукового оружия в Сирии
15 февраля 2022, 16:20 • 148 • Политика
Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море.
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