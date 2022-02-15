Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Главная / Политика

Россия объявила об учениях с применением гиперзвукового оружия в Сирии

15 февраля 2022, 16:20  •  148 • Политика
Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


148
Источник
Похожие новости
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 07:00
В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"
15 февраля 2022, 02:55
Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось лет 20"
15 февраля 2022, 10:30
В США назвали главную ошибку киевских властей в "войне" с Россией: "Сейчас сожалеют"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно&q...
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 07:00
В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"
15 февраля 2022, 02:55
Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось л...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
09 февраля 2022, 12:10
Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.