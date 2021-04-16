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Россия объявила об ответных мерах на санкции США: полный список

16 апреля 2021, 23:40  •  177 • В мире
В МИД России обнародовали список ответных мер США за ранее объявленные санкции. Полный перечень размещён на сайте внешнеполитического ведомства.
Россия озвучила ряд ответных мер в ответ на санкции Вашингтона. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, в США почему-то продолжают делать ставку на обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы".
Традиционно на выпад Россия готова ответить. В ведомстве подчеркнули, что из страны в ближайшее время будут высланы сотрудники дипломатических миссий США в том же количестве, что ранее были высланы наши дипломаты из Штатов.
Отмечается, что Москва отправит на родину 10 американских дипломатов.
Кроме того, вводятся точечные ограничения по дипломатической линии. Так, будет ограничена практика задействования американским посольством краткосрочных командируемых по линии Госдепа для обеспечения функционирования диппредставительств.
Подчёркнуто, что визы будут выдаваться до 10 человек в год на основе взаимности.
Москва также полностью запрещает практику найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.
В МИД указали, что для сотрудников американских диппредставительств будет прекращено действие двустороннего меморандума 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши".
Это объясняется просто - те систематически нарушали правила поездок по России.
Также будет продолжена работа по сворачиванию деятельности в нашей стране американских фондов и НПО, которые подконтрольны Госдепартаменту, а также иным американским госструктурам.
"Очевидно, что из сложившейся крайне напряжённой ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - указали в министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва может изучить и другие опции, включая экономические, если Вашингтон продолжит придерживаться санкционной политики. В министерстве подчеркнули, что Москва хочет избежать дальнейшего роста напряжённости в отношениях с Вашингтоном и открыта к диалогу.

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