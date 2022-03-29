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Россия объявила о скором импортозамещении иностранных лекарств

29 марта 2022, 17:40  •  39 • Аналитика
У российской фармацевтической индустрии достаточно собственных производственных мощностей, чтобы наладить выпуск отечественных аналогов иностранных лекарственных средств. В этом заверили власти РФ.
Сюжет: Здоровье
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в России есть формулы для выпуска многих видов собственных лекарств. Он привел пример из 2020 года, когда одна из зарубежных компаний пыталась установить цену за флакон антивирусного препарата $480. Ее попросили снизить стоимость, но производитель ответил отказом. «Тогда мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», — цитируют Мантурова «Известия».
Министр промышленности и торговли РФ добавил, что России потребуется от трех до шести месяцев по разным отраслям для перестройки логистических цепочек «на те страны, которые готовы: приобретают и поставляют нам продукцию».
Запас лекарств для льготных категорий россиян достаточен и превышает потребности на пять с половиной месяцев, успокоил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также уточнил, что в России «достаточное количество и собственных производств, изготавливающих медицинские изделия из титана и ряда других материалов». По мнению министра, задача сейчас стоит только в том, чтобы расширить ассортимент отечественных лекарств.
Михаил Мурашко посетовал на то, что россияне вопреки здравому смыслу скупают сейчас лекарства в огромных количествах. Спрос, по его словам, превышает норму в 10 раз. «При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени», — предупредил министр.
Производственные мощности отечественных фармкомпаний покрывают потребности не только в базовых препаратах, вроде болеутоляющих и жаропонижающих, но и в более сложных лекарствах. Как заявила «Федерал Пресс» член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Боровова, российский бизнес готов производить средства для борьбы с раком, а также диабетические препараты. Так, фармацевтическая компания из Санкт-Петербурга в течение ближайших двух месяцев нарастит объемы выпуска инсулина и полностью покроет потребности российского рынка. А подмосковные предприятия готовятся к созданию биологических субстанций для лекарств нового поколения. Ими можно будет лечить онкологические заболевания, ревматоидный артрит и другие тяжелые болезни. И это несмотря на то, что иностранные компании сегодня продолжают поставки онкопрепаратов и не планируют в ближайшее время отказываться от своих обязательств, пояснила Боровова.
«Мы следим за ситуацией по обеспечению онкологических пациентов полным спектром онкопрепаратов. Сообщали вам, что зарубежные компании не уходят с рынка и остаются полноценными поставщиками препараторных форм. Но надо сказать, что ситуация стимулирует нас обезопаситься, и своя фарминдустрия получает новый стимул для развития», — написала член СПЧ в своем телеграм-канале.

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