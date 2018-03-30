Россия объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Дипломатическая война", развернувшаяся между странами Запада и Россией из-за так называемого дела Скрипалей, получила в пятницу логическое продолжение: послы ряда стран, ранее объявивших о высылке российских дипломатов "в знак солидарности" с Великобританией, были вызваны в министерство иностранных дел РФ, где им объявили об ответных мерах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 марта сообщил, что Россия высылает 60 сотрудников американских дипломатических представительств, а также отзывает согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. По поступающим оттуда сообщениям, сотрудники генконсульства уже вовсю вывозят из здания мебель и коробки с вещами.

Комментируя высылку зарубежных дипломатов из России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта напомнил, что РФ "была вынуждена предпринять ответные шаги", но "остается открытой для налаживания добрых отношений" с США и другими странами.

Тем временем британские СМИ сообщают, что состояние подвергшейся 4 марта отравлению в городе Солсбери российской гражданки Юлии Скрипаль быстро улучшается, она уже может самостоятельно пить и принимать пищу. Пострадавший вместе с ней ее отец Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ и британский шпион, продолжает оставаться в "критическом, но стабильном состоянии".

О дипломатическом демарше, предпринятом в ответ на действия зарубежных стран, на Смоленской площади объявили в середине дня в пятницу. "30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипломатических миссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за так называемого дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - сообщили в министерстве.

На этой неделе основные зарубежные партнеры Великобритании, принявшие на веру утверждения ее властей о том, что РФ будто бы несет ответственность за отравление Скрипалей, в рамках скоординированной акции заявили о высылке российских дипломатов, либо иных шагах. США решили выслать сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также закрыть генеральное консульство России в Сиэтле. Германия, Канада, Польша и Франция решили выслать по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному. Украина объявила о высылке сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

30 марта большинство вызванных на Смоленскую площадь послов предпочли не давать комментариев прессе. Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич не стал раскрывать содержание объявленных ему ответных мер, сказав лишь, что Берлин "остается готовым к открытому диалогу". Он также заявил, что "в связи с инцидентом в Солсбери в интересах российского правительства предпринять все возможное, чтобы внести ясность, прозрачность и дать ответы на все поставленные вопросы".

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Гаагой шаги. "Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать", - сказала она, не исключив при этом, что в работе диппредставительства могут возникнуть "некоторые трудности".

Вслед за этим из зарубежных стран стали поступать сообщения о том, что в отношении их дипломатических представительств в РФ были предприняты зеркальные меры.

Отдельно в МИД был вызван посол Великобритании в России Лори Бристоу, которому "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

"Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", - сообщили в МИД РФ.

В министерстве также заявили о готовности Москвы к предметному и ответственному взаимодействию с Лондоном как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к инциденту с отцом и дочерью Скрипалями.

Ранее власти Великобритании, бездоказательно обвинив Россию в причастности к инциденту в Солсбери, выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Вечером 29 марта было объявлено о высылке 60 американских дипломатов - 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Кроме того, до 31 марта должна быть прекращена работа генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Как сообщил корреспонденту ТАСС с места событий, в середине дня 30 марта из здания диппредставительства на Фурштатской улице начали вывозить на автомобилях коробки с вещами и предметы мебели. При этом каких-либо объявлений, оповещающих о скором закрытии генконсульства, на дверях не размещено, флаг США на здании приспущен.

Представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил ТАСС, что "генконсульство должно освободить не только здание на Фурштатской улице, но и резиденцию генерального консула в Гродненском переулке".

Генконсульство США было открыто в Ленинграде в 1972 году, оно занимается в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт-Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге незначительно повлияет на получение виз для граждан РФ, так как ситуация с их получением давно была сложной из-за больших очередей, и туристы предпочитали обращаться в американские консульства в соседних странах, прежде всего в Латвии и Эстонии, сообщил ТАСС заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристической индустрии Павел Румянцев.

Комментируя 30 марта высылку из России зарубежных дипломатов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "Россия не развязывала никаких дипломатических войн".

"Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов [мерами] по высылке дипломатов и так далее, - отметил он. - Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на недружественные, неконструктивные, незаконные действия". "Россия остается открытой для налаживания добрых отношений, мы хотим этих отношений", - добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия категорически не согласна с выдвинутыми против нее огульными обвинениями в причастности к отравлению отца и дочери Скрипалей и "хочет беспристрастного и объективного расследования". Именно с этой целью Москва инициировала созыв внеочередной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Песков пояснил, что Россия намерена "более полно использовать те возможности, которые предоставляются организацией, потому что в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-то материалы об этом деле от страны, где это происшествие и произошло". По его словам, фактический отказ властей Великобритании сотрудничать и предоставлять ответ на запросы Москвы "дает основания для активных действий в рамках единственно компетентной в этом вопросе международной организации".

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО в связи с инцидентом в Солсбери на 4 апреля.

На фоне продолжающихся дипломатических баталий из Великобритании второй день подряд поступают сообщения о заметном улучшение состояния Юлии Скрипаль. Как проинформировал в пятницу телеканал Sky News, находящаяся в больнице молодая женщина может самостоятельно принимать пищу и пить.

Ранее 29 марта вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице английского Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

Посольство России в Великобритании назвало известие об улучшении здоровья Юлии Скрипаль "хорошей новостью" и потребовало предоставить к ней консульский доступ. "Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года (между СССР и Соединенным Королевством)", - сообщило дипломатическое представительство на своей странице в Twitter.

Улучшение состояния Юлии Скрипаль позволяет усомниться в версии Лондона о том, что действительно произошло в Солсбери, сказал ТАСС программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Поступают новости о том, что Юлии Скрипаль лучше. Это должно позволить провести более объективное расследование", - выразил он надежду. "Кроме того, сразу возникают вопросы, действительно ли это было такое токсичное средство, как так называемый "Новичок", от воздействия таких средств обычно последствия бывают более плачевные", - добавил эксперт.

В российских социальных сетях ранее появлялись сообщения о том, что 7 марта, через три дня после инцидента в Солсбери, Юлия заходила в свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Официальные подтверждения этих сообщений отсутствуют.