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Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата

12 декабря 2019, 12:54  •  18 • Политика
Россия, руководствуясь принципами взаимности, объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата и потребовала от них в течение недели покинуть страну. Об этом сообщили в МИД России 12 декабря.
Соответствующая дипломатическая нота вручена вызванному в МИД послу Германии Гезе фон Гайру.
Гайр прибыл в МИД России утром 12 декабря.
4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство объявило, что высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.
После этого в российском дипведомстве пообещали принять ответные меры и зеркально ответить на высылку дипломатов.
23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция Германии предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.
Спустя два дня издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. На него уже совершалось покушение в Тбилиси, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.
В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году в России его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.
По данным того же The Insider, Вадима Соколова, арестованного за убийство в Берлине, на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Издание отмечает, что в январе 2014-го он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.
Кроме этого, 4 декабря «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

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