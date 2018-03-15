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Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии

15 марта 2018, 04:09  •  88 • В мире
Решение Лондона о выдворении дипломатов РФ негативно скажется на выдаче виз.
В российском посольстве в Великобритании заявили, что высылка 23 сотрудников дипмиссии скажется на скорости выдачи виз. Об этом говорится в сообщении дипмиссии. Отмечается, что у посольства сократятся возможности работы консульского отдела.
"Сократятся возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан", - также добавили в посольстве.
Кроме того, в МИД России ранее заявили, что после оглашения решения Лондона о высылке ряда дипломатов, будут приняты зеркальные меры.
Ранее премьер Британии Тереза Мэй выступила с обвинениями в адрес России по делу Сергея Скрипаля, экс-офицера ГРУ, который был отравлен в Солсбери. Инцидент в британском городке стал причиной разбирательства в Совбезе ООН, гле представители Соединенного Королевства также обвинили Москвы в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
При этом, несмотря на обвинения, Лондон отказался предоставлять образцы яда российским правоохранителям, которым был отравлен Скрипаль.

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